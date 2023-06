Apple Watch SE adesso disponibile su Amazon

Apple Watch SE ha lo stesso ampio display Retina OLED dei modelli Series 6, per vedere più cose con un solo sguardo. Ha anche sensori evoluti, per monitorare allenamenti e obiettivi di fitness, e funzioni potenti per la salute e la sicurezza. Con l’app Sonno ti aiuta a creare una routine per quando è ora di andare a letto e ti fa sapere come dormi. E grazie alla connettività cellulare, ti dà persino la libertà di lasciare a casa il telefono. È pronto a darti tantissimo, a meno di quello pensi.