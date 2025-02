Apple Watch SE da 44mm di 2ª generazione in offerta a tempo a 100€ in meno

Se fai veloce oggi puoi metterti al polso uno dei più apprezzati acquistati Apple Watch a un prezzo davvero incredibilmente più basso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Apple Watch SE da 44 mm a soli 239 euro, invece che 339 euro.

Si tratta di un'offerta a tempo limitato e quindi devi essere veramente velocissimo. D'altra parte siamo di fronte uno sconto del 29% sul prezzo di listino che ti permette quindi di risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. Ma non è finita qui. Se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate da 47,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Apple Watch SE: a questo prezzo è da prendere al volo

Non c'è che dire, Apple Watch SE è uno dei modelli più acquistati probabilmente per il suo rapporto qualità prezzo davvero eccellente e oggi potrai avvalerti anche di un ulteriore sconto. Si tratta del modello di 2ª generazione del 2023 con cassa da 44 mm e cinturino sport elegante e molto comodo.

È dotato del bellissimo display Retina con luminosità fino a 1000 nit che potrai vedere tranquillamente anche con la luce che lo colpisce direttamente. Poi scegliere tra tantissimi quadranti disponibili e una marea di profili sportivi per fare allenamento. È ovviamente impermeabile fino a 50 metri e puoi rispondere alle chiamate direttamente dal polso con l'altoparlante incorporato. Possiede il GPS integrato e una batteria che dura fino a 18 ore dotata anche di risparmio energetico.

Non c'è chiaramente tempo da perdere perché si tratta di un minimo storico e quindi non durerà. Perciò vai subito su Amazon e acquista il tuo Apple Watch SE da 44 mm a soli 239 euro, invece che 339 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.