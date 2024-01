Apple Watch SE 2023 GPS+Cellular al MINIMO STORICO su Amazon (anche in 5 rate)

L'ultima offerta a tempo di Amazon porta il dispositivo Apple Watch SE 2023, nella versione GPS + Cellular con cassa da 44 mm, a 339 euro, nuovo minimo storico. Volendo, è acquistabile anche in 5 rate a interessi zero da 67,80 euro al mese, senza la necessità di avere una carta di credito (è sufficiente una carta di debito collegata al proprio account personale di Amazon).

Connettività cellulare, miglior rapporto qualità prezzo e funzioni avanzate per la salute e la sicurezza fanno di questo modello un best buy assoluto tra gli Apple Watch e, più in generale, nell'universo degli smartwatch.

Apple Watch SE 2023 GPS + Cellular da 44 mm in offerta a 339 euro su Amazon

Grazie alla connettività cellulare, il modello appartenente alla seconda generazione di Apple Watch SE consente di inviare messaggi, telefonare, ascolare podcast e musica anche senza avere un iPhone con sé.

In più offre il miglior rapporto qualità-prezzo tra gli indossabili di Apple. Sono infatti poche le differenze con gli altri Apple Watch di questi anni, tanto che sempre più persone scelgono la linea SE per entrare nel mondo degli smartwatch firmato Apple.

Tra le funzioni di sicurezza, segnaliamo l'integrazione di Rilevamento cadute, Rilevamento incidenti e SOS emergenze, così come avviene per i nuovi modelli.

Cogli al volo l'offerta a tempo di Amazon per acquistare Apple Watch SE 2023 da 44 mm (GPS + Cellular) a soli 339 euro, il prezzo più basso di sempre per questo modello. Articolo venduto e spedito da Amazon, con spedizione gratuita per tutti gli utenti Prime e consegna ultra-rapida grazie alla disponibilità immediata.

