Apple Watch e altri dispositivi in regalo con questo conto online di Mediolanum

Un Apple Watch al polso senza pagarlo: sarebbe un sogno! Banca Mediolanum, però, lo rende reale grazie all’iniziativa lanciato con il conto SelfyConto. Se lo apri in questo periodo, puoi ottenere una tra tre dispositivi Apple in regalo. Devi invitare i tuoi amici e, in base al numero di persone che apriranno il conto, potrai ricevere in omaggio, oltre all’orologio digitale, l’iPhone 15 o l’iPad di decima generazione.

Come ottenere l’Apple Watch con SelfyConto

Come funziona? Ti basta convincere due amici ad aprire SelfyConto. Ma non fermarti qui, perché potresti ottenere di più: invita quattro amici e avrai in regalo l’iPad di decima generazione, mentre con sei amici ti aspetta l’iPhone 15. Insomma, il passaparola diventa fruttuoso come non mai.

Al di là di questo, SelfyConto è uno dei conti online più vantaggiosi disponibili oggi. Canone gratuito per il primo anno e fino a quando non compirai trent’anni se sei under 30. Non c’è canone neppure per la carta di debito e di credito, e i prelievi in Euro sono gratuiti. SelfyConto ti permette anche di effettuare le principali operazioni bancarie senza alcun costo. Non resta che chiedersi: perché non lo hai ancora aperto?

Hai tempo fino al 30 agosto per ambire a uno dei dispositivi Apple. Assicurati poi che il contratto venga perfezionato entro il 6 settembre. Inoltre, dovrai accreditare lo stipendio o la pensione entro quattro mesi dall’apertura del conto, oppure effettuare addebiti mensili per almeno 500 euro per tre mesi su quattro. Infine, non dimenticare di presentare la richiesta del premio entro il 14 febbraio 2025.

Tieni sempre a mente che due amici valgono come un Apple Watch SE, quattro ti portano un iPad di decima generazione e sei amici equivalgono all’iPhone 15. Tutto questo grazie alla procedura semplificata tramite SPID sul sito dedicato di Banca Mediolanum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.