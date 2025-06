Apple valuta l'acquisizione di Perplexity AI per rafforzare la strategia sull'intelligenza artificiale

Apple potrebbe essere in procinto di compiere un importante passo strategico nel campo dell’intelligenza artificiale, considerando l’acquisizione di Perplexity AI. Secondo un articolo di Bloomberg, l’azienda di Cupertino sta attualmente conducendo trattative preliminari, con figure chiave come Adrian Perica, responsabile delle fusioni e acquisizioni, ed Eddy Cue, capo dei servizi, coinvolti nel processo decisionale. Sebbene i colloqui siano ancora in una fase iniziale, questa potenziale mossa potrebbe rappresentare un cambio di rotta significativo per la strategia di Apple nel panorama tecnologico globale.

Perché Apple vuole Perplexity AI

Perplexity AI, con 780 milioni di query mensili elaborate e una crescita superiore al 20%, è una startup che ha attirato l’attenzione per il suo sistema di ricerca avanzato, capace di fornire risposte in tempo reale basandosi su informazioni costantemente aggiornate dal web.

Per Apple, questa tecnologia potrebbe risultare cruciale, soprattutto alla luce dell'ormai usuale rinnovo dell’accordo con Google per il ruolo di motore di ricerca predefinito sui dispositivi iOS. Un eventuale mancato rinnovo di questo contratto, dal quale Apple vorrebbe ricavare circa 20 miliardi di dollari, potrebbe spingerla a cercare soluzioni alternative per mantenere alta la qualità dell’esperienza utente.

Nel contesto di una competizione sempre più serrata nel settore dell’intelligenza artificiale, colossi come Google, Microsoft e Amazon stanno investendo ingenti risorse nello sviluppo di modelli linguistici avanzati e soluzioni AI di larga scala. In confronto, Apple ha adottato un approccio più prudente, concentrandosi su funzionalità limitate come le trascrizioni vocali in tempo reale e i miglioramenti alla ricerca Spotlight.

Tuttavia, questa cautela potrebbe rivelarsi un rischio, lasciando l’azienda in una posizione di svantaggio rispetto ai suoi principali competitor. L’integrazione di Perplexity AI nel portafoglio tecnologico di Apple potrebbe fornire all’azienda gli strumenti necessari per colmare questo gap e sviluppare una piattaforma AI più robusta e competitiva. Ma comprare Perplexity avrebbe un costo certamente elevato e porterebbe a breve a rinunciare all'accordo multi-miliardario con Google.

Nonostante le speculazioni, Perplexity AI ha dichiarato di non essere “a conoscenza di alcuna discussione attuale o futura di fusione o acquisizione”, mentre Apple ha scelto di non commentare ufficialmente la questione. Tuttavia, se l’acquisizione dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe una svolta significativa nella strategia di Apple verso l’intelligenza artificiale. Questo passo potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo per l’azienda di Cupertino, permettendole di competere più direttamente con i principali attori del settore AI.