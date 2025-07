Apple valuta la collaborazione con OpenAI e Anthropic per potenziare Siri

La corsa di Apple per potenziare il suo assistente vocale Siri attraverso l’integrazione di avanzati modelli linguistici entra in una fase decisiva. L’azienda di Cupertino sta esplorando collaborazioni strategiche con leader del settore come OpenAI e Anthropic, mirando a integrare le loro tecnologie all’interno del suo ecosistema. Tuttavia, questa trasformazione non è priva di sfide.

Il ritardo nel lancio della versione potenziata, denominata “LLM Siri”, originariamente prevista per marzo, ha evidenziato alcune criticità. In risposta, Apple ha deciso di richiedere ai partner di testare le loro soluzioni su infrastrutture cloud private dell’azienda, garantendo un maggiore controllo sui dati e la sicurezza. Questo posticipo ha inoltre portato a significativi cambiamenti organizzativi, con Mike Rockwell che ha assunto la guida del progetto, sostituendo John Giannandrea.

Anthropic in prima linea?

Sotto la nuova leadership, il team sta confrontando le performance dei modelli sviluppati internamente con quelli offerti da partner esterni. Tra questi, i risultati di Anthropic sembrano emergere come i più promettenti per migliorare le funzionalità di base di Siri. Parallelamente, i principali concorrenti di Apple non stanno a guardare: Google ha recentemente introdotto il suo modello Gemini nei dispositivi Android, mentre Samsung continua a diversificare le sue collaborazioni nel campo dell’AI.

La mossa strategica della potenziale acquisizione di Perplexity

Le ambizioni di Apple nel campo dell’intelligenza artificiale si spingono oltre. Recenti indiscrezioni suggeriscono che l’azienda abbia discusso l’acquisizione di Perplexity, una mossa strategica per accelerare la sua entrata nel mercato dell’AI avanzata. Questa iniziativa sottolinea l’urgenza di Apple di colmare il divario rispetto a giganti come Microsoft, Google e Samsung, che hanno già consolidato la loro presenza in questo settore.

Una competizione feroce e serrata

In un contesto di rapida evoluzione tecnologica, la competizione tra le grandi aziende per dominare il mercato dell’intelligenza artificiale è più intensa che mai. Apple, con la sua combinazione unica di innovazione e attenzione alla privacy, ha il potenziale per ridefinire l’esperienza utente, ma il tempo è un fattore critico.