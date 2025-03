Apple userà le foto di Look Around di Maps per addestrare l’AI

Apple utilizza le sue auto per il rilevamento di Apple Maps in diverse aree del mondo. In questo modo raccoglie foto e scansioni 3D per migliorare l’accuratezza delle mappe e offrire funzionalità come "Look Around", l’equivalente di Google Street View. Adesso sembra che questi dati avranno anche un altro scopo. In un aggiornamento pubblicato sul sito Apple Maps Image Collection, l'azienda ha annunciato che, a partire da questo mese, le immagini raccolte durante questi rilevamenti verranno utilizzate anche per addestrare modelli di AI generativa. Tali modelli sono gli stessi impiegati nelle funzioni di Apple Intelligence, tra cui "Image Playground" e "Clean Up".

Apple Maps raccoglie immagini attraverso rilevamenti effettuati con veicoli dotati di più telecamere e tramite rilevamenti pedonali. In quest’ultimo caso, gli operatori incaricati camminano nelle aree di interesse indossando uno zaino con attrezzature speciali. Il sito web "Image Collection" indica le località che Apple prevede di visitare nei prossimi mesi. Inoltre, aggiorna periodicamente i dati nelle stesse zone quando necessario. All'inizio di questo mese, alla pagina è stato aggiunto un nuovo paragrafo che specifica l’uso dei dati raccolti per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale. Come sempre, Apple protegge la privacy degli individui durante la raccolta di queste foto. Ciò include la sfocatura di qualsiasi volto o targa visibile. Le versioni sfocate sono quelle che saranno aggiunte alle fonti di dati AI.

Apple: le altre funzionalità AI di Apple Intelligence

L'attuale set di funzionalità di Apple Intelligence include alcune funzionalità diverse che si basano su modelli di generazione di immagini. Clean Up è disponibile tramite l'app Foto e consente agli utenti di rimuovere rapidamente gli oggetti di sfondo che distraggono da una foto. Image Playground consente di digitare alcune parole chiave e generare una nuova immagine in uno stile di animazione, schizzo o illustrazione. Infine, Image Wand aiuta a migliorare i documenti e le note, creando un'immagine di accompagnamento basata su uno schizzo di linea approssimativa utilizzando Apple Pencil. L'app Foto ha anche funzionalità di riconoscimento delle immagini notevolmente migliorate sui dispositivi compatibili con Apple Intelligence. Questa migliora l'accuratezza della ricerca per parola chiave e consentendo la possibilità di creare Memory Movies in base a un prompt dell'utente.