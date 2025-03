Apple TV+: due novità scoppiettanti a fine marzo

In quest'ultima parte di marzo sono in arrivo due grosse novità sulla piattaforma streaming Apple TV+: Side Quest e The Studio. La prima è la serie antologica dell'universo Mythic Quest in uscita il 26 marzo, con protagonista tra gli altri l'attore statunitense Rob McElhenney. Nello stesso giorno debutterà anche la prima stagione di The Studio, la nuova serie di Seth Rogen con un cast stellare.

Apple TV+ offre una prova gratuita di 7 giorni a tutti i nuovi iscritti alla piattaforma, poi il prezzo passa a 9,99 euro al mese (a meno che non si scelga di disdire senza costi aggiuntivi). Durante il periodo di prova si può avere accesso all'intero catalogo della piattaforma, con la possibilità dunque di vedere anche altre serie capolavoro come Scissione, la cui seconda stagione terminerà proprio oggi.

Side Quest - Dal 26 marzo

La serie antologica Side Quest, direttamente collegata con l'universo di Mythic Quest, racconta le vite dei giocatori, dei fan e dei dipendenti dietro allo sviluppo del gioco. Tra i protagonisti principali vi è Rob McElhenney, creatore e interprete di Mythic Quest, la cui quarta stagione volgerà al termine proprio a fine marzo. Prima di Mythic Quest, McElhenney era noto soprattutto per il ruolo di Mac nella sitcom C'è sempre il sole a Philadelphia. La prima stagione di Side Quest debutterà su Apple TV+ il prossimo 26 marzo.

The Studio - Dal 26 marzo

Matt Remick (Seth Rogen) è il nuovo capo dello studio cinematografico Continental Studios. Non è un periodo facile per l'industria del cinema, volendo usare un eufemismo, e ciò si riflette anche nello scontro tra i dirigenti dei Continental Studios e gli artisti. La nuova serie in uscita il 26 marzo su Apple TV+ può contare su un cast stellare: Catherine O'Hara, Kathryn Hahn, Chase Sui Wonders, Ike Barinholtz e Bryan Cranston.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.