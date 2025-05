Apple TV+: oggi per te GRATIS 7 giorni di prova di tutto il catalogo completo!

Ci sono delle serie TV incredibili al momento che sono disponibili solo su Apple TV+: se vuoi godertele ma non sei ancora sicuro di volerti abbonare alla piattaforma, oggi puoi farlo accettando la prova gratuita di 7 giorni! Successivamente, l'abbonamento costa 9,99€... ma solo se deciderai di confermarlo.

Tutti gli Apple Original, solo su Apple TV+: accedi a un mondo di intrattenimento senza eguali con la prova gratuita per 7 giorni e goditi il tutto su tutti i dispositivi Apple, piattaforme di streaming e smart TV. Scopri i dettagli sul sito di Apple TV+, e continua a leggere per saperne di più.

Senza vincoli di abbonamento, completamente gratis per 7 giorni

Avrai certamente sentito parlare di "Scissione", la serie premiatissima che trovi solo su Apple TV+ e che coniuga fantascienza e thriller all'ennesima potenza. Ha già tenuto attaccati allo schermo milioni di telespettatori, e uno di questi potresti essere tu accettando la prova gratuita di 7 giorni. Non solo serie tv ovviamente, perché su Apple TV+ trovi film di ultima uscita come

"Misteri Dal Profondo" con Anya Taylor-Joy e Miles Teller, un'avventura mozzafiato che unisce suspense e mistero. Ecco tutti i vantaggi della prova gratuita di 7 giorni:

Accesso illimitato a serie originali e film esclusivi;

a serie originali e film esclusivi; Streaming senza pubblicità per un'esperienza cinematografica senza interruzioni;

per un'esperienza cinematografica senza interruzioni; Visione offline grazie alla possibilità di scaricare i contenuti su iPhone, iPad, Mac o Apple TV;

Iscrivendoti oggi, potrai esplorare le nuove uscite in arrivo, come il documentario su Bono e l'attesissimo "F1 Il Film" con Brad Pitt, che racconta la storia del leggendario pilota Sonny Hayes. Questi titoli rappresentano solo una piccola parte del ricco catalogo di Apple TV+, che spazia dai film alle serie TV, passando per documentari e animazioni per tutta la famiglia. Accedere alla prova gratuita di Apple TV+ è semplice: se hai già un ID Apple, ti basta effettuare l'accesso per iniziare subito a guardare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.