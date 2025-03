Apple TV+: le migliori serie in uscita tra marzo e aprile 2025

Apple TV+ diventa sempre più ricco. Il servizio di streaming di Apple, infatti, ha registrato, nel corso degli ultimi mesi, l'arrivo di diverse novità come i grandi successi rappresentati dalle nuove stagioni di Silo e di Scissione. Tra marzo e aprile 2025, però, il catalogo di Apple TV+ si arricchirà ancora, con tanti contenuti da scoprire.

Ricordiamo che per accedere al servizio è richiesto un abbonamento da 9,99 euro al mese oppure bisogna attivare una sottoscrizione Apple One. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, ci sono sempre 7 giorni di prova gratuita. Da segnalare, inoltre, che chi ha acquistato un nuovo dispositivo Apple (iPhone, iPad, Mac o Apple TV) può ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+.

Per verificare la disponibilità di una delle due promo citate basta raggiungere il sito ufficiale di Apple TV+, tramite il link riportato qui di sotto, effettuando poi il login con il proprio dispositivo.

Le novità in arrivo su Apple TV+

Ci sono tanti nuovi contenuti in arrivo su Apple TV tra marzo e aprile. La prima data da segnare sul calendario è quella del 14 marzo con l'arrivo della nuova serie Dope Thief, un'interessante serie crime drama di 8 episodi che seguirà la storia di due ladri che si imbattono in un traffico di droga internazionale.

Il successivo 26 marzo, invece, è previsto il debutto di The Studio, nuova serie con Set Rogen. La serie in questione seguirà il tentativo di uno studio di produzione di Hollywood di uscire da un momento di crisi e seguire la strada del rilancio.

Nella stessa data, il 26 marzo, è previsto il debutto di Side Quest, nuova serie spin-off che segue il successo di Mythic Quest, una delle produzioni più note del catalogo degli Apple Originals disponibili sulla piattaforma.

Dal prossimo 11 aprile, invece, arriverà su Apple TV+ la nuova serie Your Friends and Neighbors con Jon Hamm, una nuova serie drammatica che ha tutte le carte in regola per diventare una delle novità più interessanti dei prossimi mesi per la piattaforma.

Il 16 aprile arriverà in catalogo Government Cheese, una commedia surrealistica ambientata nella San Fernando Valley del 1969 che racconta le avventure di una famiglia che punta a raggiungere degli obiettivi apparentemente irrealizzabili.

