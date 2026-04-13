Apple TV in sconto del 30% per 6 mesi fino al 21 aprile

La piattaforma streaming Apple TV è disponibile al prezzo scontato di 6,99 euro al mese per 6 mesi invece di 9,99 euro fino al 21 aprile. L'iniziativa in corso sul sito ufficiale Apple è valida sia per i nuovi abbonati che per coloro che scelgono di riattivare un vecchio abbonamento.

Al termine del periodo promozionale il piano si rinnova a 9,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire la sottoscrizione tramite il proprio account Apple. Ricordiamo che Apple TV è disponibile alla visione non solo sui dispositivi Apple come iPhone, Mac, Apple TV e iPad, ma anche sui device Android, Smart TV, lettori di streaming che si collegano al televisore e console di videogiochi.

Alcuni dei titoli da non perdere

A differenza di tanti altri servizi analoghi, Apple TV alla quantità ha da sempre preferito la qualità dei suoi contenuti. Ne sono una dimostrazione pratica numerosi film e serie presenti in catalogo, tra cui The Studio, l'acclamata serie televisiva con protagonista l'attore Seth Rogen, che ritroviamo anche in altri titoli, su tutti Platonic dove forma una coppia sublime con Rose Byrne.

The Studio e Platonic sono relativamente recenti, ma se dobbiamo pensare alla prima serie per antonomasia del servizio di streaming video della casa di Cupertino la scelta ricade su Ted Lasso, probabilmente il titolo più mainstream che Apple TV vanta all'interno del suo catalogo con la firma inequivocabile di Bill Lawrence.

Firma che ritorna in diverse altre serie televisive di grande successo della piattaforma, come ad esempio Shrinking, la cui terza stagione è appena terminata con un epilogo perfetto in attesa del ritorno già confermato con una quarta stagione. In Shrinking il cast di prim'ordine è impreziosito da un Harrison Ford particolarmente a fuoco nel ruolo di uno psicoterapeuta di successo.

https://youtu.be/EIQuE7JGXU8?si=O1TPBwv-5pYizWkj

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