Apple TV+: i migliori film da vedere a febbraio 2025

Apple TV+ è il servizio di streaming Apple con film e serie tv di successo. Rispetto alle altre piattaforme simili, si distingue per l'elevata qualità dei suoi contenuti, indipendentemente siano essi film o serie.

Se si è curiosi di provare il servizio, è possibile beneficiare di una prova gratuita di 7 giorni, con accesso completo all'intero catalogo per sé e la propria famiglia. Al termine poi della prova, si è liberi di scegliere se rinnovare il servizio a 9,99 euro al mese oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Se ci si iscrive per la prima volta in questi giorni, ecco quali sono tre dei migliori film da vedere a febbraio 2025.

Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna

Nel corso dei preparativi della missione Apollo 11, la Nasa decide di assumere la pubblicista Kelly Jones per cercare di rendere il progetto più interessante agli occhi degli americani. In segreto, poi, la Jones riceve inoltre il compito di organizzare un finto allunaggio, che verrebbe trasmesso in televisione nell'eventualità che la missione vera si rivelasse un fallimento.

Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna è un film statunitense del 2024 diretto da Greg Berlanti, con protagonisti Scarlett Johansson nei panni della pubblicista Kelly Jones e Channing Tatum in quelli del direttore del lancio Cole Davis.

Wolfs - Lupi solitari

La procuratrice distrettuale di Manhattan conosce un ragazzo al bar dell'hotel in cui alloggia. I due finiscono per andare a letto insieme, ma il giovane muore dopo una rovinosa caduta su un carrello di vetro. La donna allora si affida ad un numero assegnatole proprio per gestire emergenze di questo tipo: dopo pochi minuti arriva un uomo pronto a occuparsi della questione, ma di lì a poco ne arriva un altro, inviato dalla proprietaria dell'hotel che nel frattempo ha visto tutto dalle telecamere di sicurezza.

Wolfs - Lupi solitari è un film del 2024 diretto da Jon Watts, con protagonisti George Clooney (l'uomo della procuratrice) e Brad Pitt (l'uomo della proprietaria dell'hotel).

Misteri dal profondo

Due agenti speciali hanno l'incarico di proteggere l'intera umanità da un male misterioso. Mentre sono impegnati in questa missione, sui lati opposti di una forra segreta, i due iniziano a stringere un legame a distanza.

Misteri dal profondo (titolo originale The Gorge) è un film statunitense del 2025 diretto da Scott Derrickson, con protagonisti Miles Teller e Anya Taylor-Joy. La pellicola sarà disponibile su Apple TV+ dal 14 febbraio.

