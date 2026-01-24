Apple TV ha il film per antonomasia sulla F1: i primi 7 giorni sono gratis

Venerdì Ferrari ha presentato la nuova monoposto con cui Lewis Hamilton e Charles Leclerc proveranno a dare l'assalto al prossimo Mondiale di F1. Nonostante siano trascorsi quasi vent'anni dall'ultimo titolo iridato, la passione degli italiani per la Scuderia è rimasta intatta, tanto da fantasticare sull'inizio ormai imminente della stagione 2026: se siete tra le persone che non vedono l'ora che inizi il campionato, come succoso antipasto potete guardare F1 - Il film, la pellicola disponibile nel catalogo di Apple TV con protagonista Brad Pitt; i nuovi iscritti al servizio streaming beneficiano di una prova gratuita di sette giorni, durante la quale è possibile avere accesso a tutte le serie tv e a tutti i film disponibili.

F1 - Il film candidato agli Oscar 2026 come Miglior Film

Gli appassionati di motorsport devono sapere che non esiste un altro film sulla Formula 1 come quello disponibile sulla piattaforma streaming Apple TV. D'altronde, per lui parlano chiaro le quattro candidature agli Oscar 2026: Miglior Film, Miglior Sonoro, Miglior Montaggio e Migliori Effetti Speciali.

Un successo tanto tra gli addetti ai lavori quanto tra le persone comuni. Infatti, il film diretto da Joseph Kosinski ha incassato ai botteghini la bellezza di 631 milioni di dollari, il maggior incasso di sempre sia per un film sportivo sia per un film prodotto da una piattaforma di streaming.

In F1 - Il film Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, ex pilota di Formula 1 che torna nel Circus dopo essersi ritirato anni prima a causa di un grave incidente quando era un giovane talentuoso. Nella pellicola compaiono anche diversi piloti autentici del Mondiale di F1, tra cui Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc e George Russell.

