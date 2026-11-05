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Apple TV gratis per 3 mesi: ecco come riuscire ad ottenerlo

Apple TV gratis per 3 mesi: ecco come riuscire ad ottenerlo
Federico Pisanu
Pubblicato il 5 nov 2026
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Di recente un numero sempre più consistente di persone sta mostrando interesse nei confronti di Apple TV, il servizio streaming video di Apple. Il motivo? La qualità dei contenuti, di gran lunga superiore rispetto alla proposta della concorrenza più famosa.

Per tutti i nuovi iscritti c'è la possibilità di sottoscrivere una prova gratuita di 7 giorni, con rinnovo automatico a 9,99 euro al mese salvo disdetta. Pochi però sanno che c'è un'ulteriore possibilità, vale a dire quella di ottenere fino a tre mesi gratis.

Pagina prova gratuita Apple TV

Apple TV+ film estate 2025

Per riuscirci occorre acquistare un nuovo prodotto tra quelli elencati di seguito: iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Il prodotto deve essere nuovo e deve essere acquistato da Apple o da un rivenditore autorizzato Apple. Inoltre, è necessario che il dispositivo sia compatibile con l'ultima versione di iOS, iPadOS, tvOS e macOS.

Una volta configurato il dispositivo appena acquistato, è sufficiente aprire l'app TV installata di default e accettare la prova gratuita di tre mesi tramite il banner che compare in automatico dopo pochi istanti. Nell'eventualità non compaia, assicurarsi di aver aggiornato il sistema operativo, oppure recarsi al proprio profilo tramite le impostazioni di Apple.

Si hanno fino a 90 giorni di tempo dopo la prima configurazione del dispositivo per attivare la promozione legata ad Apple TV. Una volta trascorso questo periodo, l'iniziativa non è più valida.

I film e le serie di Apple TV sono visibili sull'app Apple TV e su tv.apple.com. L'applicazione è presente su tutti i dispositivi Aple, sulle Smart TV, sulle console e sui dispositivi per lo streaming.

Pagina prova gratuita Apple TV

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