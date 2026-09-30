Apple TV in grande spolvero agli ultimi Emmy: ecco le serie più premiate

Ventisette premi in totale. È il bottino conquistato da Apple TV durante gli Emmy Awards, che arrivava alla 78^ edizione di quest’anno con 89 nomination per un totale di 15 produzioni.

Il titolo di maggiore successo è stato Widow’s Bay, la serie commedia con elementi horror ideata da Katie Dippold e con protagonista l’attore Matthew Rhys. Complessivamente ha portato a casa 14 premi, tra cui quello come miglior serie comedy, miglior attore protagonista, e migliori attori non protagonisti (Stephen Root e Kate O’Flynn).

Widow’s Bay, insieme alle altre serie premiate agli ultimi Emmy, è disponibile su Apple TV, la piattaforma streaming di Apple. Coloro che si iscrivono per la prima volta al servizio beneficiano di una prova gratuita di sette giorni, al termine della quale l’abbonamento si rinnova a 9,99 euro al mese senza vincoli e la possibilità di disdire in qualsiasi momento, anche prima del rinnovo.

L’altra serie televisiva di maggiore successo è stata Pluribus, la nuova opera di Vince Gilligan con protagonista l’attrice Rhea Seehorn. Sei gli Emmy conquistati dalla serie, tra cui quello per la miglior sceneggiatura e miglior attrice protagonista in una serie drammatica.

Tre invece gli Emmy rispettivamente per Palm Royale e Margo’s Got Money Troubles, più quello per la docuserie Mr. Scorsese, che si è aggiudicata il premio di miglior serie documentaria o non-fiction.

Tutte le serie premiate agli Emmy sono disponibili all’interno del catalogo di Apple TV, anche durante la prova gratuita di sette giorni per i non abbonati.

https://www.youtube.com/watch?v=Nmc2RYm6PUE&pp=ygUSd2lkb3dzIGJheSB0cmFpbGVy

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