Apple TV+: ecco 3 titoli da non perdere a luglio 2025

Un mese di luglio importante per Apple TV+, grazie a tre novità di peso: due sono già disponibili in catalogo, la terza arriverà la prossima settimana. Le nuove uscite di questo mese sono The Wild Ones, la terza stagione di Fondazione e il quarto capitolo di Acapulco.

Apple TV+ è disponibile in prova gratuita per 7 giorni. Al termine si può scegliere se rinnovare a 9,99 euro al mese oppure disdire senza costi aggiuntivi. L'app è disponibile su iPhone e iPad, oltre che su Apple TV e Mac, senza dimenticare la disponibilità del sito web.

The Wild Ones

L'11 luglio ha fatto il suo debutto in catalogo The Wild Ones, una docuserie in sei episodi con protagonisti tre esperti di animali selvatici e le loro spedizioni in giro per il mondo. Il loro obiettivo è di proteggere le specie che sono a rischio estinzione. Il team è composto dal cinematografo congolose Vianet Djenguet, dal fotografo e cameraman Declan Burley e dall'ex cecchino dei Royal Marines Aldo Kane.

Fondazione - Terza stagione

A distanza di due anni dalla seconda stagione, su Apple TV+ è arrivato il nuovo capitolo di Fondazione, l'acclamata serie televisiva di fantascienza ideata da David S. Goyer. I nuovi episodi sono ambientati 150 anni dopo gli eventi della stagione precedente e hanno per protagonisti Jared Harris, Lee Pace e Lou Llobell, a cui si affiancano Cherry Jones, Brandon P. Bell, Cody Fern, e Tomas Lemarquis.

Acapulco - Quarta stagione

La quarta e ultima stagione di Acapulco sarà disponibile a partire dal 23 luglio, quando andranno in onda i primi due episodi. La programmazione proseguirà quindi fino al 17 settembre, con il rilascio di un nuovo episodio ogni mercoledì. Se non la si è mai vista prima, Acapulco è la comedy bilingue che è riuscita a conquistare gli spettatori di tutto il mondo, con protagonisti Eugenio Derbez ed Enrique Arrizon, che interpretano rispettivamente il Maximo del presente e il giovane Maximo.

