Apple TV+: cosa guardare questa settimana (fino al 16 febbraio)

Se il Festival di Sanremo non rientra nei propri interessi, si può optare per i contenuti di una piattaforma streaming. Per qualità delle serie e dei film, Apple TV+ è al momento uno dei punti di riferimento in Italia e all'estero, come confermano peraltro i numerosi riconoscimenti ottenuti dai suoi titoli.

I nuovi iscritti alla piattaforma beneficiano inoltre di una prova gratuita di 7 giorni, durante la quale hanno libero accesso a tutto il catalogo. Volendo sfruttare al massimo questa settimana gratis, ecco quali sono le nuove uscite da non perdere da qui fino a domenica.

Le nuove uscite di questa settimana su Apple TV+ (da lunedì 10 a domenica 16 febbraio)

Ecco tutte le nuove uscite della settimana da lunedì 10 a domenica 16 febbraio 2025 disponibili su Apple TV+:

mercoledì 12 febbraio - Terzo episodio di Amare da morire (titolo in italiano L'arte della pubblicità)

mercoledì 12 febbraio - Quinto episodio di Prime Target (titolo in italiano La casa della sapienza)

mercoledì 12 febbraio - Quarto episodio di Mythic Quest 4 (titolo in italiano La Festa del Cattivo)

venerdì 14 febbraio - Quinto episodio di Scissione 2 (titolo in italiano Il cavallo di Troia)

venerdì 14 febbraio - Goldie: Un mondo a colori (prima stagione)

venerdì 14 febbraio - Misteri dal profondo (film)

Nella giornata di oggi, mercoledì 12 febbraio, usciranno i nuovi episodi di tre serie tv: il terzo episodio della serie spagnola Amare da morire (commedia romantica rivisitata), il quinto episodio di Prime Target con protagonisti Leo Woodall e Quintessa Swindell, più il quarto episodio di Mythic Quest (serie tv work-comedy arrivata alla sua quarta stagione).

Altre tre uscite sono previste per venerdì 14 febbraio. Su tutte spicca il quinto episodio di Scissione 2, la serie più acclamata dalla critica degli ultimi mesi, più il debutto del corto animato Goldie: Un mondo a colori e del film Misteri dal profondo, pellicola di Scott Derrickson.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.