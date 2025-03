Apple TV+ continua a registrare perdite da 1 miliardo, i dettagli

Nonostante il riconoscimento culturale e il crescente apprezzamento per serie di successo come la seconda stagione di "Severance", Apple TV+ continua a generare significative perdite finanziarie cinque anni dopo il suo lancio. Un recente report rivela che il servizio di streaming perde circa 1 miliardo di dollari all’anno, nonostante l’aumento del numero di abbonati.

Secondo un articolo di Wayne Ma pubblicato su The Information, Apple TV+ non ha ancora raggiunto la redditività. Il servizio avrebbe registrato circa 45 milioni di abbonati l’anno scorso, ma non è chiaro quanto di questo incremento possa essere attribuito al successo recente di "Severance". Tuttavia, un rapporto di Antenna ha suggerito che l'apprezzamento per questa serie abbia portato ad un aumento di due milioni di abbonati in un solo mese.

Apple ha cercato di mantenere sotto controllo le spese della sua divisione cinematografica, soprattutto dopo alcuni insuccessi al botteghino. Tuttavia, sembra che l'azienda sia disposta ad accettare le perdite di Apple TV+ nel breve termine, puntando a costruire un servizio solido e competitivo.

Una strategia ben precisa

È una strategia che rispecchia il comune approccio adottato dai servizi di streaming, che spesso registrano perdite iniziali prima di raggiungere la redditività. Fortunatamente, Apple è in una posizione finanziaria molto solida, il che le permette di sostenere queste perdite senza mettere a rischio la sua stabilità economica.

Anche se il miliardo di dollari rappresenta una somma significativa, è importante considerare che si tratta di una cifra relativamente contenuta rispetto ai guadagni complessivi dell’azienda. Nell’ultimo trimestre, Apple ha registrato entrate per un totale di 124 miliardi di dollari, con profitti che hanno raggiunto i 36 miliardi di dollari. Pertanto, le perdite di Apple TV+ non risultano problematiche dal punto di vista finanziario e non minacciano la solidità economica di Apple.

La domanda che sorge spontanea è se queste perdite siano davvero un ostacolo per Apple. La sua strategia appare chiara: investire nel lungo periodo costruendo un catalogo di contenuti di alta qualità per attrarre sempre più abbonati. La capacità dell’azienda di assorbire queste perdite le consente di perseguire questa strategia senza compromettere la propria posizione nel mercato.