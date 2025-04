Apple TV+: come vedere gratis le ultime novità della piattaforma

Apple TV+ continua a essere un punto di riferimento per il settore delle serie TV, con tante produzioni di grande interesse. Nel corso del mese di aprile, in particolare, sono arrivate diverse novità per il catalogo. Di seguito andremo a fare il punto della situazione.

Le ultime novità del catalogo

Su Apple TV+ ci sono diverse novità da tenere d'occhio che, nel corso delle ultime settimane, sono andate ad affiancare le produzioni originali di maggior successo della piattaforma, come Scissione e Silo, che rappresentano delle serie davvero imperdibili.

La grande novità del mese di aprile 2025 è rappresentata da Your Friends & Neighbors, nuova serie con protagonista Jon Hamm, uno dei volti più noti del mondo delle serie TV americane. Da segnalare anche l'arrivo di Government Cheese, una commedia surrealistica ambientata nella San Fernando Valley del 1969 con tante potenzialità di intrattenimento.

A fine aprile, invece, arriverà la serie francese Carême. Si tratta di una produzione molto interessante: la serie racconterà la storia di un famoso chef nell'Europa napoleonica. Da segnalare anche altre produzioni da tenere d'occhio come The Studio, una serie che racconta le difficoltà di uno studio hollywoodiano, oltre al thriller Dope Thief.

I trailer delle ultime novità

