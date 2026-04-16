Apple TV+: 7 giorni gratis e contenuti esclusivi

Prezzo mensile e promozioni attive

Apple TV+ è disponibile a 9,99€ al mese, con accesso completo a tutto il catalogo senza costi aggiuntivi. Non ci sono piani differenziati: un unico abbonamento include tutti i contenuti disponibili.

Per i nuovi utenti è prevista una prova gratuita di 7 giorni, ideale per testare il servizio senza impegno. Inoltre, acquistando un dispositivo Apple come iPhone, iPad o Mac, è spesso possibile ottenere fino a 3 mesi gratis, rendendo l’offerta ancora più vantaggiosa.

Serie e film originali di successo

Il catalogo di Apple TV+ è composto principalmente da produzioni originali. Tra i titoli più apprezzati troviamo Ted Lasso, The Morning Show e Severance, serie che hanno ottenuto premi e riconoscimenti internazionali.

Accanto alle serie, sono presenti anche film, documentari e contenuti per famiglie, con nuove uscite frequenti che arricchiscono il catalogo.

Visione senza pubblicità e qualità elevata

Uno dei principali vantaggi di Apple TV+ è l’assenza totale di pubblicità. Gli utenti possono guardare film e serie senza interruzioni, con un’esperienza fluida e immersiva. Inoltre, molti contenuti sono disponibili in 4K HDR e Dolby Atmos, offrendo una qualità audio e video elevata, perfetta anche per schermi di grandi dimensioni.

Compatibilità e semplicità d’uso

Apple TV+ è accessibile su numerosi dispositivi: smartphone, tablet, computer, smart TV e console. L’interfaccia è semplice e intuitiva, soprattutto per chi è già abituato all’ecosistema Apple, ma risulta facile da usare anche per nuovi utenti. Per provare gratuitamente Apple TV clicca qui.