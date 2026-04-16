Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Apple TV+: 7 giorni gratis e contenuti esclusivi

Apple TV+ costa 9,99€ al mese, offre 7 giorni gratis e fino a 3 mesi inclusi con dispositivi Apple, con contenuti originali senza pubblicità in alta qualità.
Apple TV+: 7 giorni gratis e contenuti esclusivi
Apple TV+ costa 9,99€ al mese, offre 7 giorni gratis e fino a 3 mesi inclusi con dispositivi Apple, con contenuti originali senza pubblicità in alta qualità.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 16 apr 2026
Link copiato negli appunti

Con un prezzo accessibile e, una prova gratuita e contenuti originali di alto livello, Apple TV+ rappresenta una delle opzioni più interessanti nel panorama streaming. La piattaforma di Apple punta su qualità, produzioni originali e un’esperienza senza pubblicità con un’offerta è pensata per chi cerca intrattenimento premium.

Prova gratuitamenta Apple TV

Prezzo mensile e promozioni attive

Apple TV+ è disponibile a 9,99€ al mese, con accesso completo a tutto il catalogo senza costi aggiuntivi. Non ci sono piani differenziati: un unico abbonamento include tutti i contenuti disponibili.

Per i nuovi utenti è prevista una prova gratuita di 7 giorni, ideale per testare il servizio senza impegno. Inoltre, acquistando un dispositivo Apple come iPhone, iPad o Mac, è spesso possibile ottenere fino a 3 mesi gratis, rendendo l’offerta ancora più vantaggiosa.

Serie e film originali di successo

Il catalogo di Apple TV+ è composto principalmente da produzioni originali. Tra i titoli più apprezzati troviamo Ted Lasso, The Morning Show e Severance, serie che hanno ottenuto premi e riconoscimenti internazionali.

Accanto alle serie, sono presenti anche film, documentari e contenuti per famiglie, con nuove uscite frequenti che arricchiscono il catalogo.

Visione senza pubblicità e qualità elevata

Uno dei principali vantaggi di Apple TV+ è l’assenza totale di pubblicità. Gli utenti possono guardare film e serie senza interruzioni, con un’esperienza fluida e immersiva. Inoltre, molti contenuti sono disponibili in 4K HDR e Dolby Atmos, offrendo una qualità audio e video elevata, perfetta anche per schermi di grandi dimensioni.

Compatibilità e semplicità d’uso

Apple TV+ è accessibile su numerosi dispositivi: smartphone, tablet, computer, smart TV e console. L’interfaccia è semplice e intuitiva, soprattutto per chi è già abituato all’ecosistema Apple, ma risulta facile da usare anche per nuovi utenti.   Per provare gratuitamente Apple TV clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Apple inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Apple lancia AirPods Max 2: più cancellazione del rumore, audio lossless e nuove funzioni intelligenti
Apple

Apple lancia AirPods Max 2: più cancellazione del rumore, audio lossless e nuove funzioni intelligenti
iPhone 17e e iPad Air M4 pronti al debutto? I segnali sono chiari
Apple

iPhone 17e e iPad Air M4 pronti al debutto? I segnali sono chiari
iPhone 17 Pro: nuovo zoom ottico 8x e app fotocamera professionale in arrivo
Apple

iPhone 17 Pro: nuovo zoom ottico 8x e app fotocamera professionale in arrivo
Apple e la svolta mancata: i modelli AI non diventano open source, tensioni interne e futuro incerto
Apple

Apple e la svolta mancata: i modelli AI non diventano open source, tensioni interne e futuro incerto