Apple TV 4K 2022: preordinala ORA su Amazon

Insieme a iPad Pro 2022 e al nuovo iPad 2022, su Amazon ecco il debutto anche di Apple TV 4K 2022, l'ultima generazione del set-top box della casa di Cupertino con processore A15 Bionic.

I preordini sono già stati aperti sul famoso e-commerce e ti permetteranno di ricevere il dispositivo a casa tua già il 4 novembre, giorno di lancio previsto in tutto il mondo.

Apple TV 4K 2022 disponibile su Amazon: la scheda tecnica e i modelli disponibili

La nuova Apple TV 4K 2022 verrà commercializzata in due diversi modelli: WiFi e 64 GB e WiFi + Ethernet con 128 GB di memoria interna. Puoi prenotare il tuo preferito a questi indirizzi:

Modello WiFi (64 GB) - 169 euro

- 169 euro Modello WiFi + Ethernet (128 GB) - 189 euro

In entrambi i casi hai incluso nella confezione il nuovo telecomando Siri con microfono integrato e ricarica tramite USB-C. Il dispositivo multimediale supporta le tecnologie HDR10+, Dolby Vision, Dolby Digital 7.1 e Dolby Digital 5.1 per una visione in 4K di film e serie TV alla massima qualità.

Nel pacchetto anche il supporto Dolby Atmos per un suono tridimensionale di alta qualità, oltre alla possibilità di divertirsi con le possibilità offerte da Apple Arcade, Apple Fitness+ e Apple Music.

