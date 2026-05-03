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Apple TV: 3 serie di successo da non perdere con la prova gratuita

Tre serie di maggiore successo su Apple TV da guardare durante la prova gratuita della durata di sette giorni.
Apple TV: 3 serie di successo da non perdere con la prova gratuita
Tre serie di maggiore successo su Apple TV da guardare durante la prova gratuita della durata di sette giorni.
Federico Pisanu
Pubblicato il 3 mag 2026
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I nuovi iscritti ad Apple TV beneficiano di una prova gratuita di sette giorni, durante la quale hanno accesso all'intero catalogo della piattaforma streaming. Tra le principali serie di successo che vi consigliamo di vedere in occasione del periodo di prova si annoverano Slow Horses, Ted Lasso e Scissione.

Ciascuna delle tre serie televisive appena menzionate sono composte da più stagioni, ma per farvi un'idea precisa sulla loro qualità vi basterà vedere anche solo il primo capitolo di ognuna. Al termine poi della prova di sette giorni siete liberi di scegliere se confermare il rinnovo a 9,99 euro al mese senza vincoli oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Pagina prova gratuita Apple TV

Slow Horses, Ted Lasso e Scissione

La prima serie che vi raccomandiamo di vedere è Slow Horses, con Gary Oldman nei panni di Jackson Lamb, agente di grande esperienza a capo della casa del Pantano, dove operano gli agenti decaduti del servizio MI5. Tra quest'ultimi si distingue in particolare River Cartwright, interpretato dall'attore britannico Jack Lowden. Nel cast figura anche Kristin Scott Thomas, che interpreta la vice direttrice del MI5 Diana Taverner.

Ted Lasso è la serie che ha permesso ad Apple TV di diventare popolare in tutto il mondo all'epoca della pandemia. Ideata da Bill Lawrence e Jason Sudeikis, la serie racconta la storia di un coach di football americano ingaggiato per guidare un club di Premier League senza alcuna esperienza nel calcio europeo. Ad interpretare Ted Lasso è Jason Sudeikis, gli altri protagonisti sono Hannah Waddingham, presidente del club AFC Richmond in seguito al divorzio dal marito, e Brett Goldstein nei panni del calciatore dal glorioso passato Roy Kent.

L'ultima serie televisiva che vi consigliamo di guardare durante la prova gratuita di sette giorni di Apple TV è Scissione, nota anche con il suo titolo originale Severance. Ideata da Dan Erickson e diretta da Ben Stiller, racconta la procedura adottata dall'azienda Lumon Industries per separare i ricordi della vita di alcuni dipendenti dai ricordi sul posto di lavoro. Nel cast figurano Zach Cherry, Britt Lower, John Turturro e Adam Scott.

Pagina prova gratuita Apple TV

https://youtu.be/O9ZJChzPn0U?si=hInIuJT4OOmkiZQm

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