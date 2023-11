Apple svuotatutto al Black Friday Amazon: le offerte TOP da non perdere

Ritorna il grande evento dell'anno che vede protagonista Amazon con la settimana del Black Friday: dei giorni in cui saranno disponibili sul sito offerte e codici sconto esclusivi che permetteranno agli utenti di risparmiare più del solito. Ci sono offerte di tutti i tipi, ma in questo caso specifico ci troviamo a segnalare tutti i prodotti Apple che sono rientrati nella promo del Black Friday che terminerà il 27 novembre 2023.

Tra la lista dei prodotti, troviamo iPhone, Apple Watch Ultra, Magic Pen, tastiere compatibili e tanto altro, ma vediamo nel dettaglio quali sono questi articoli in offerta speciale:

Lista prodotti Apple in offerta Black Friday

Apple USB-C Magic Keyboard per iPad Pro 12,9" - 5ª Generazione - Italiano - Bianco: Un'esperienza di digitazione senza pari. Connettività USB-C per un uso pratico e un design elegante che completa l'iPad Pro.

iPhone XS Max 64GB - Grigio Siderale - Sbloccato (Ricondizionato): Un'icona di eleganza e potenza. L'iPhone XS Max offre prestazioni avanzate, uno schermo ampio e una fotocamera di qualità professionale.

Magic Keyboard Folio per iPad - Decima Generazione - Italiano: Comodità e protezione. Un'alternativa versatile per proteggere il tuo iPad con il supporto di una tastiera intelligente.

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con Cassa in Alluminio (PRODUCT) RED: Fitness e stile senza compromessi. Monitoraggio avanzato, resistenza all'acqua e un design accattivante in alluminio rosso.

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con Robusta Cassa in Titanio: La potenza in titanio. Un compagno resistente con funzionalità avanzate come il GPS preciso, la batteria a lunga durata e un design robusto.

Magic Keyboard per iPad Pro 11" - Terza Generazione e iPad Air - Quarta Generazione - Italiano - Bianco: Precisione e stile per l'iPad. Un'esperienza di scrittura impeccabile con il supporto Apple per l'iPad Pro e l'iPad Air.

Apple Pencil (Seconda Generazione): L'Apple Pencil offre precisione e fluidità nel disegno e nell'annotazione, diventando il complemento perfetto per il tuo dispositivo.

Scopri il mondo di accessori Apple e prodotti ricondizionati e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita di ciò che acquisti.

