Apple: scoperto un riferimento alle AirPods Pro 3 nel codice di iOS 26

Le anticipazioni sui nuovi AirPods Pro 3 sono ormai una realtà, grazie ai dettagli scoperti nel codice beta di iOS 26. Questi riferimenti, individuati dal collaboratore di MacRumors Steve Moser, confermano che Apple sta lavorando alla prossima generazione dei suoi auricolari premium. La notizia, emersa a giugno 2025, è stata accolta con entusiasmo da analisti e appassionati, soprattutto per la possibilità di un lancio entro fine 2025, in concomitanza con l’uscita dell’iPhone 17.

L'indiscrezione direttamente dal codice di iOS 26

Già in passato, piccoli indizi avevano suggerito l’arrivo di una nuova versione, come la menzione di “AirPods Pro 2 o successivi” in un aggiornamento software precedente. Tuttavia, la presenza esplicita degli “AirPods Pro 3” nel codice di iOS 26 rappresenta una conferma decisiva. Gli esperti del settore ritengono probabile che Apple scelga il suo tradizionale evento di settembre per presentare i nuovi auricolari insieme al prossimo iPhone.

Le possibili specifiche tecniche

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Apple mantiene il massimo riserbo. Tuttavia, basandosi sull’evoluzione delle precedenti generazioni, ci si aspetta significativi miglioramenti nella qualità audio e nella cancellazione del rumore. Inoltre, l’integrazione con le nuove funzionalità di intelligenza artificiale offerte da iOS 26 potrebbe portare innovazioni rivoluzionarie. Tra queste, potrebbero figurare la registrazione audio professionale e il controllo remoto della fotocamera, caratteristiche che migliorerebbero l’esperienza multimediale e la comunicazione.

Possibilità di lancio

La scoperta nel codice beta indica che Apple è, con ogni probabilità, ormai nella fase finale di sviluppo di questi prossimi AirPods Pro 3, di cui ancora non sono emerse indiscrezioni sul design. La fase dello sviluppo avanzata rappresenta un dettaglio che non fa che accrescere l’attesa tra gli appassionati e gli investitori.

Con il lancio previsto entro la fine del 2025, l’attenzione ora si concentra su eventuali ulteriori dettagli che potrebbero emergere prima dell’evento di settembre. Sarà interessante vedere se Apple deciderà di mantenere il segreto fino all’annuncio ufficiale o se svelerà qualche anticipazione per alimentare ulteriormente l’entusiasmo.