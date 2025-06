Apple: sarà possibile trasmettere i video dal proprio iPhone sul display di CarPlay

Apple sta portando un'importante novità nel mondo dell'infotainment per auto con un aggiornamento significativo a CarPlay. La nuova funzionalità consente di trasmettere contenuti video dall’iPhone direttamente sul display del veicolo tramite AirPlay, ma con una limitazione cruciale: questa opzione sarà disponibile esclusivamente quando l’auto è ferma. Questa misura garantisce che la sicurezza resti al centro dell’innovazione, evitando distrazioni per il conducente.

Sistema di sicurezza integrato e disponibilità dei produttori

Il sistema è stato progettato con un meccanismo di sicurezza integrato che interrompe automaticamente la riproduzione video nel momento in cui l’auto si mette in movimento. Tuttavia, l’effettiva implementazione di questa funzionalità dipenderà dalla disponibilità dei produttori di automobili a integrare il supporto per CarPlay con AirPlay video nei loro modelli. Ciò potrebbe portare a una tempistica di adozione variabile, poiché ogni casa automobilistica dovrà adattarsi alle nuove specifiche tecniche richieste da Apple.

Cosa emerge dagli sviluppatori

Secondo la documentazione ufficiale per sviluppatori, AirPlay in auto consentirà alle persone di guardare i loro video preferiti dall’iPhone direttamente sul display CarPlay quando non stanno guidando. Tuttavia, non è ancora chiaro se questa funzionalità sarà limitata al più recente CarPlay Ultra o se sarà disponibile anche nella versione standard di CarPlay. Inoltre, Apple non ha fornito dettagli su un possibile aggiornamento software per abilitare questa funzione sui veicoli già in circolazione, lasciando aperti alcuni interrogativi sul grado di retrocompatibilità.

La risposta di Google

Nel frattempo, anche Google sta spingendo per migliorare l’esperienza di Android Auto. Tra le novità introdotte, spiccano una nuova app meteo in versione beta e l’annuncio di applicazioni video e browser in arrivo. Questa competizione serrata tra Apple e Google riflette l’importanza crescente del settore, che sta rapidamente diventando un elemento chiave per i consumatori nella scelta di un veicolo.

Questa nuova direzione di Apple rappresenta un passo significativo nell’integrazione tra dispositivi mobili e veicoli, rafforzando ulteriormente il legame tra tecnologia e guida.