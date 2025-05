Apple rivoluziona il rilascio degli iPhone: dal 2026 avverrà in due fasi distinte dell'anno

Una svolta epocale si profila per Apple, che dal 2026 modificherà radicalmente la sua strategia di rilascio degli iPhone. L’azienda di Cupertino ha deciso di separare i lanci dei modelli Pro da quelli standard, suddividendo la presentazione della gamma in due momenti distinti dell’anno. Questo cambiamento sarà inaugurato con l’iPhone 18, segnando la fine della tradizione del lancio autunnale unico, iniziata nel 2012 con l’iPhone 5.

Secondo quanto riportato da The Information, i modelli di fascia alta come il Pro e il Pro Max manterranno la finestra di lancio autunnale, mentre i dispositivi standard, inclusi i modelli base, Slim e 18e, saranno presentati nella primavera successiva. Questa nuova strategia, che mira a distribuire i rilasci su un periodo più ampio, rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato. Sebbene in passato ci siano stati esperimenti di diversificazione temporale, come l’iPhone SE lanciato in primavera o l’iPhone 16e introdotto a febbraio 2024, questa sarà la prima volta che l’intera gamma verrà scaglionata in modo così netto.

Vantaggi e criticità

I vantaggi di questa strategia sono molteplici. Da un lato, Apple potrà gestire in modo più efficiente i carichi produttivi, evitando i picchi di domanda che caratterizzano i lanci concentrati. Dall’altro, i consumatori avranno più tempo per valutare le opzioni disponibili, potendo scegliere con maggiore consapevolezza tra i modelli proposti. Inoltre, la visibilità mediatica dei prodotti Apple rimarrà alta per un periodo più lungo, garantendo un costante interesse del pubblico e dei media.

Tuttavia, non mancano le possibili criticità. La separazione temporale potrebbe generare confusione tra i consumatori, abituati al tradizionale lancio unico. Anche i rivenditori potrebbero affrontare complicazioni logistiche nella gestione degli stock e delle promozioni. Il successo di questa operazione dipenderà in gran parte dalla capacità di Apple di offrire innovazioni significative in ogni ciclo di rilascio, mantenendo alta l’attenzione e la soddisfazione dei clienti.