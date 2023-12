Apple rilascia update per risolvere zero-day su iPhone più vecchi

Nelle scorse ore Apple ha rilasciato un update di emergenza per patch di backport, per risolvere due bug zero-day. Questi sono stati sfruttati attivamente sugli iPhone più vecchi e su alcuni modelli di Apple Watch e Apple TV. Come riportato sul sito ufficiale dell’azienda di Cupertino: “Apple è a conoscenza di un report secondo cui questo problema potrebbe essere stato sfruttato contro versioni di iOS precedenti a iOS 16.7.1". Le due vulnerabilità sono tracciate come CVE-2023-42916 e CVE-2023-42917. Sono entrambe state scoperte all'interno del motore del browser WebKit, utilizzato da Safari su tutte le piattaforme (macOS, iOS, iPadOS). La società statunitense ha risolto il problema delle vulnerabilità zero-day con l’aggiornamento iOS 16.7.3, iPadOS 16.7.3, tvOS 17.2 e watchOS 10.2, migliorando la convalida e il blocco dell'input.

Apple: i dispositivi interessati dalle vulnerabilità zero-day

Le due vulnerabilità zero-day sono state scoperte e segnalate da Clément Lecigne, ricercatore di sicurezza del Threat Analysis Group (TAG) di Google. Queste possono consentire agli aggressori di ottenere l'accesso a dati sensibili ed eseguire codice arbitrario. Ciò avviene tramite l'uso di pagine web dannose progettate per sfruttare bug fuori limite e di danneggiamento della memoria su dispositivi privi di patch. Cupertino ha dichiarato che questi bug sono stati corretti su diversi dispositivi-. Questi includono iPhone 8 e successivi, iPad Pro (tutti i modelli), iPad Air di terza generazione e successivi, iPad di quinta generazione e successivi e iPad mini di quinta generazione e successivi, Apple TV HD e TV 4K (tutti i modelli), ma anche Apple Watch Serie 4 e versioni successive.

Apple non ha ancora fornito dettagli sullo sfruttamento delle vulnerabilità negli attacchi. Dall’inizio dell’anno, l'azienda di Cupertino ha corretto 20 vulnerabilità zero-day sfruttate negli attacchi. Per installare la nuova patch di sicurezza, basta soltanto recarsi nelle impostazioni del dispositivo. In seguito si dovrà selezionare “Aggiornamento software” e, se presente l’update iOS 16.7.3, terminare con “Aggiorna ora”.