Apple rilascia iOS 18.5: novità per iPhone 13 e miglioramenti per Mail

L'ultimo aggiornamento di iOS 18.5 introduce una serie di novità che promettono di migliorare l'esperienza utente per tutti i dispositivi compatibili. Tra le innovazioni principali spiccano le funzioni satellitari per la serie iPhone 13, un’interfaccia migliorata per la Mail App, e nuove opzioni di personalizzazione.

iOS 18.5: funzioni satellitari su iPhone 13

Una delle novità più attese riguarda l’estensione delle funzioni satellitari alla gamma iPhone 13, comprendendo i modelli standard, mini, Pro e Pro Max. Questa funzionalità consente agli utenti di inviare e ricevere messaggi anche in assenza di rete cellulare o Wi-Fi, un progresso significativo per la connettività in situazioni critiche. Tuttavia, il servizio SOS di emergenza via satellite resta esclusivo per i modelli iPhone 14 e successivi, a causa di limitazioni hardware.

iOS 18.5: aggiornamenti per la Mail App

Con iOS 18.5, la Mail App si rinnova con un’interfaccia più intuitiva e personalizzabile. Tra le nuove opzioni, gli utenti possono attivare o disattivare la visualizzazione delle foto dei contatti direttamente dal menu contestuale. Inoltre, un nuovo tab denominato “Tutte le e-mail” semplifica la navigazione e la gestione della posta, rendendo l’esperienza più fluida.

iOS 18.5: personalizzazioni e miglioramenti

L’aggiornamento non si limita alle funzionalità principali, ma include una serie di arricchimenti per l’esperienza utente:

un nuovo sfondo dinamico “Pride Harmony” che risponde ai movimenti dell’utente.

che risponde ai movimenti dell’utente. Notifiche per i genitori ogni volta che viene utilizzato il codice “Tempo di utilizzo” sui dispositivi dei figli.

sui dispositivi dei figli. Compatibilità della funzione “Acquista con iPhone” per gli acquisti nell’app Apple TV su dispositivi di terze parti.

per gli acquisti nell’app Apple TV su dispositivi di terze parti. Correzioni di bug e ottimizzazioni per migliorare stabilità e prestazioni.

Prospettive future: iOS 18.6 e iOS 19

Apple non si ferma qui: i test beta per iOS 18.6 inizieranno a breve, mentre la presentazione ufficiale di iOS 19 è prevista per la WWDC del 9 giugno. Questi aggiornamenti promettono di portare ulteriori innovazioni nell’ecosistema Apple, consolidando la leadership dell’azienda nel settore tecnologico.