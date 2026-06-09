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Apple regala 3 mesi di musica: la guida per attivare l'offerta con iPhone, iPad, Mac e AirPods

Il bonus nascosto nei nuovi prodotti Apple: l'offerta per ascoltare musica gratis per tutta l'estate.
Apple regala 3 mesi di musica: la guida per attivare l'offerta con iPhone, iPad, Mac e AirPods
Il bonus nascosto nei nuovi prodotti Apple: l'offerta per ascoltare musica gratis per tutta l'estate.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 9 giu 2026
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Se hai acquistato di recente un nuovo dispositivo Apple hai la possibilità di regalarti la colonna sonora della tua estate. Il colosso di Cupertino offre a chiunque abbia acquistato di recente un nuovo device ben 3 mesi di abbonamento gratuito ad Apple Music, la piattaforma di musica in streaming tra le migliori sul mercato. L'attivazione è semplicissima e soprattutto non è vincolante: al termine dei 90 giorni potrai decidere liberamente se rinnovare oppure disdire.

Attiva l'offerta

Con Apple Music avrai accesso a un catalogo sconfinato da oltre 100 milioni di brani, con la massima qualità sonora data dal formato Lossless ad alta fedeltà e dal supporto all'Audio Spaziale immersivo una tecnologia che, se abbinata a cuffie o auricolari compatibili, crea un effetto tridimensionale posizionando gli strumenti musicale intorno a te.

Il processo di attivazione è semplicissimo: basta accendere il nuovo iPhone, iPad o Mac, oppure abbinare le nuove cuffie al proprio dispositivo (precedentemente aggiornato all'ultima versione di iOS/iPadOS). Aprendo l'app Apple Music, il sistema riconoscerà automaticamente il nuovo hardware e farà comparire a schermo il pulsante "Accetta ora" per dare il via alla prova.

La promozione è riservata ai nuovi abbonati, ma si tratta di un'occasione da non perdere se ne hai diritto dato che lasciare inutilizzati tre mesi di streaming musicale ad altissima fedeltà sarebbe un vero peccato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

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