Apple punta alla sostenibilità: emissioni ridotte del 60% e obiettivo carbon neutral

In occasione dell’Earth Day 2024, Apple ha ribadito il suo impegno verso un futuro più sostenibile, annunciando progressi significativi nella riduzione delle emissioni di gas serra. L’azienda di Cupertino ha dichiarato di aver tagliato le emissioni globali del 60% rispetto ai livelli del 2015, come riportato nell’ultimo Environmental Progress Report. Questo traguardo rappresenta un passo fondamentale verso l’obiettivo del piano "Apple 2030", che punta a raggiungere la carbon neutral entro i prossimi cinque anni.

Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives di Apple, ha dichiarato che i prodotti Apple vengono realizzati usando più energia pulita e materiali riciclati, viene preservato l'uso di acqua e limitata la produzione di rifiuti in tutto il mondo.

Un elemento chiave del successo di Apple è l’uso crescente di materiali riciclati nella produzione. Il 99% delle terre rare utilizzate nei magneti e lo stesso quantitativo di cobalto nelle batterie progettate internamente provengono da fonti di recupero. Inoltre, l’azienda ha annunciato l’obiettivo di alimentare tutti i processi produttivi esclusivamente con energia rinnovabile entro il 2030.

Una sostenibilità che non si limita all'azienda

La sostenibilità non si ferma ai confini aziendali. Apple sta lavorando con i suoi fornitori per promuovere l’adozione di pratiche sostenibili. Nel 2024, l’energia pulita acquistata dai fornitori ha evitato l’emissione di 21,8 milioni di tonnellate di gas serra, un aumento del 17% rispetto all’anno precedente. Un esempio di questo impegno è rappresentato dai 26 produttori di semiconduttori che si sono impegnati a ridurre le proprie emissioni del 90% entro la fine del decennio.

Un altro pilastro della strategia ambientale di Apple è il programma "Zero Waste", che ha evitato la produzione di circa 600 mila tonnellate di rifiuti nel 2024, portando il totale a 3,6 milioni di tonnellate dal 2015. Inoltre, l’iniziativa "Supplier Clean Water" ha permesso di risparmiare oltre 340 miliardi di litri di acqua dolce dal 2013, contribuendo alla tutela di una risorsa essenziale per il pianeta.