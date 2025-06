Apple punta al primo iPhone completamente senza bordi entro il 2027

Secondo le anticipazioni di Mark Gurman nella newsletter Power On, Apple ha tracciato un percorso evolutivo che culminerà nel 2027 con il lancio del primo iPhone completamente edge-to-edge. Il processo di trasformazione del design di iPhone inizierà già dal prossimo anno, con un ridimensionamento della Dynamic Island, la soluzione attuale che integra il notch con funzionalità interattive. Questo cambiamento rappresenta il primo passo verso un display completamente libero da elementi visibili.

Un anno cruciale

Il 2027 sarà un anno cruciale per Apple, coincidente con il ventesimo anniversario dell’iPhone. I modelli celebrativi di quell’anno potrebbero essere caratterizzati da bordi in vetro curvato e cornici ultrasottili, un design che avvicina ulteriormente al sogno di uno schermo privo di interruzioni. Questa evoluzione rappresenta una celebrazione non solo del passato, ma anche della capacità di Apple di spingere i limiti della tecnologia e del design.

un iPhone senza bordi

Secondo Wayne Ma di The Information, il 2027 segnerà il culmine di questa trasformazione con il lancio di un dispositivo che potrebbe essere il primo iPhone senza bordi visibili. Tuttavia, il percorso per arrivare a questo traguardo sarà scandito da innovazioni progressive. Prima del 2027, i modelli precedenti potrebbero introdurre il Face ID sotto lo schermo, lasciando visibile solo un piccolo foro per la fotocamera frontale. Questa soluzione tecnologica rappresenta un compromesso necessario per garantire la funzionalità senza compromettere l’estetica.

Il viaggio verso l'edge-to-edge

Il viaggio verso un display completamente edge-to-edge è iniziato nel 2017 con l’iPhone X, che ha introdotto il notch e abbandonato le cornici spesse. Nel 2022, Apple ha ulteriormente evoluto il design con la Dynamic Island, una caratteristica che ha reso più interattiva l’esperienza utente. Ora, l’obiettivo è eliminare del tutto le distrazioni visive, portando il concetto di schermo immersivo al suo massimo potenziale.

Questa strategia incrementale riflette le sfide tecnologiche che Apple deve affrontare per integrare sensori e componenti sotto il display senza comprometterne le prestazioni.