Apple pronta al debutto nel mercato dei foldable: nel 2026 potrebbe arrivare il primo iPhone pieghevole con pannelli Samsung

Nel panorama sempre più competitivo della tecnologia mobile, Apple si starebbe preparando a lanciare il suo primo iPhone pieghevole, previsto per il 2026. La notizia arriva direttamente dalla Corea del Sud, dove la produzione dei nuovi pannelli OLED pieghevoli da 7 pollici è già stata avviata. Secondo fonti vicine ai processi industriali, il debutto del foldable di Cupertino coinciderà con la presentazione della serie iPhone 18, segnando un punto di svolta per l’intero mercato dei foldable.

Partnership strategica

L’innovazione di Apple si fonda su una partnership strategica con Samsung, che ha destinato una linea produttiva esclusiva all’interno dello stabilimento A3 di Asan. I lavori, iniziati nella seconda metà dello scorso anno, sono ora prossimi al completamento e permetteranno di raggiungere una capacità produttiva di circa 15 milioni di pannelli all’anno, equivalenti a 1,25 milioni di unità mensili. Questa infrastruttura avanzata rappresenta la spina dorsale tecnologica del nuovo dispositivo pieghevole targato Apple.

Una collaborazione storica?

La collaborazione tra Apple e Samsung segnerebbe una svolta significativa per il settore: due giganti storicamente rivali uniscono le forze, pur restando in competizione diretta sul mercato. Samsung non solo mantiene la leadership nel mercato foldable, ma fornisce anche la tecnologia chiave che consentirà ad Apple di entrare a pieno titolo in questa nuova arena.

Questo scenario evidenzia come la superiorità tecnologica di Samsung sia ormai riconosciuta anche dai concorrenti più esigenti, che scelgono di affidarsi al know-how dell’azienda sudcoreana per garantire prodotti di altissima qualità.

I numeri attesi da Apple

Nonostante le prime indiscrezioni suggerissero un obiettivo di vendita tra 15 e 20 milioni di unità, le informazioni più aggiornate rivelano un approccio iniziale più prudente da parte di Cupertino. Nel primo anno, infatti, Apple punta a distribuire tra 6 e 8 milioni di iPhone pieghevoli, mantenendo però la possibilità di incrementare rapidamente la produzione in caso di domanda superiore alle aspettative.

Questa strategia riflette la volontà di testare la risposta del mercato senza esporsi a rischi eccessivi, ma con la flessibilità necessaria per adattarsi alle dinamiche di un settore in rapida evoluzione.