Apple prepara un MacBook economico con il chip presente sugli iPhone 16 Pro e Pro Max

Il panorama tecnologico è pronto per una svolta grazie all’annuncio di un MacBook economico da parte di Apple, previsto per il lancio tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Questo dispositivo rappresenterà una nuova strategia per l’azienda di Cupertino, che introdurrà per la prima volta un chip della serie A, il potente A18 Pro, all’interno di un computer portatile.

Benchmark e display

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, il chip A18 Pro, già presente sugli iPhone 16 Pro e Pro Max, garantirà prestazioni elevate. I benchmark di Geekbench 6 rivelano punteggi impressionanti: circa 3.400 in single-core e tra 8.500 e 8.600 in multi-core. Questi numeri lo posizionano a metà strada tra il chip M1 e il futuro M4, rendendolo una scelta ottimale per un dispositivo dal prezzo accessibile.

Il nuovo MacBook economico sarà dotato di un display da 13 pollici e sarà disponibile in una gamma di colori sobri ma accattivanti, tra cui argento, blu, rosa e giallo. Sebbene alcuni utenti abbiano espresso il desiderio di tonalità più vivaci come quelle della linea iMac, Apple sembra aver optato per un design più discreto, in linea con il target di riferimento.

Telaio, architettura e target

Un altro aspetto interessante è la produzione del telaio, che sarà affidata a Everwin Precision, un’azienda cinese di Shenzhen. Questa collaborazione non è nuova, dato che la stessa azienda è coinvolta nello sviluppo di componenti per i futuri occhiali smart di Apple, previsti per il 2027. Questa mossa sottolinea l’importanza della sinergia tra innovazione tecnologica e ottimizzazione dei costi di produzione.

Il laptop entry-level si rivolge in particolare al settore educativo e agli utenti che necessitano di un dispositivo affidabile per attività quotidiane come la navigazione web e la gestione delle email. Con questo nuovo modello, Apple mira a ridefinire gli standard di accessibilità economica e prestazioni, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader nel mercato tecnologico.

Possibile prezzo

Con un prezzo stimato al di sotto dei 999 dollari del MacBook Air attuale, Apple punta a conquistare una nuova fetta di mercato. Si prevede che il dispositivo sarà un’alternativa valida ai Chromebook e ai laptop Windows di fascia media, con un obiettivo di vendita tra 5 e 7 milioni di unità nel 2026. S