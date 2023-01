Apple potrebbe lanciare un visore AR/VR economico

Da tempo immemore si parla delle intenzioni di Apple di addentrarsi nel campo della realtà aumentata e virtuale con un proprio visore e il 2023 dovrebbe essere l’anno giusto per fare ciò, almeno stando alle tante voci di corridoio circolate sino ad ora. Il dispositivo dovrebbe presentare un prezzo di vendita piuttosto elevato, pari addirittura a 3.000 dollari, ma in base a quanto da poco emerso ci sarebbe in sviluppo anche un’altra variante dal costo più basso.

Apple: in sviluppo un visore al prezzo di iPhone 14

Andando più nello specifico, nelle scorse ore è stato riferito che in quel di Cupertino ci sarebbe in cantiere pure un visore che verrà venduto a un prezzo in linea con quello di un iPhone 14, ovvero tra gli 800 e i 1.600 dollari, destinato prevalentemente a sviluppatori e aziende.

Anche in tal caso, si tratterebbe di un dispositivo per la realtà aumentata e virtuale che permetterebbe agli utenti di passare da un’esperienza all’altra garantendo l’immersione sia in ambienti totalmente digitali che sovrapponendo elementi virtuali al mondo reale.

Nel report viene altresì riferito che gli ingegneri Apple starebbero attualmente lavorando per poter trovare il giusto compromesso tra prezzo contenuto e prestazioni, il che potrebbe comportare delle limitazioni relativamente alla risoluzione del display, ai materiali adoperati, alla qualità dei materiali usati, al numero di sensori e al processore.

La scelta di proporre un visore AR/VR meno costoso, potrebbe rappresentare una strategia da parte di Apple per testare il reale interesse per questo tipo di prodotto prima di giungere sul mercato con una soluzione per la massa.

