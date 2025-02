Apple potrebbe integrare i prossimi modem nel chipset principale

Nella sua ultima newsletter Power On, Mark Gurman riferisce che Apple ha in programma di integrare i modem futuri nel chipset principale del dispositivo. Ciò significa che, in futuro, non ci sarà un chipset A18 insieme a un modem C1 separato, ma saranno un tutt’uno. Tuttavia, questa modifica non sarà semplice e, a quanto pare, questo sviluppo richiederà alcuni anni. Nell'annuncio del nuovo iPhone 16e, il nuovo modem C1 è passato un po' inosservato. È stato il primo modem 5G interno di Apple, parte di un piano più ampio per sostituire i modem Qualcomm dall'iPhone. Questo modem di prima generazione è disponibile solo nell'iPhone 16e e probabilmente non farà parte dell'intera gamma di iPhone.

Apple: i piani futuri per i modem interni

Gurman sottolinea che il prossimo anno verrà rilasciato il modem C2 negli "iPhone di fascia alta". In seguito, dovrebbe essere rilasciato il successivo C3 il quale, idealmente, supererà i modem Qualcomm nel complesso. Al momento, il C1 è ancora una regressione per certi aspetti, sebbene la sua efficienza energetica abbia permesso al nuovo iPhone 16e di avere la migliore durata della batteria in un iPhone da 6,1 pollici. Dopo aver superato Qualcomm, Apple punta a integrare i propri modem all'interno del chipset principale del dispositivo. Secondo Gurman, ciò è una notizia positiva per quanto riguarda i costi ed efficienza. Tuttavia, questo sviluppo richiederà almeno tre anni. Il giornalista di Bloomberg afferma che l’anno più probabile di rilascio sarà il 2028 (ma potrebbe anche tardare ancora).

Questo nuovo sviluppo di Cupertino porta a porsi alcune domande. Ad esempio, se il modem è integrato, Apple realizzerà una versione separata del chipset senza modem? Su iPad e Apple Watch, la connettività cellulare è un upgrade separato da 50 a 150 dollari a seconda del modello. Sarebbe davvero bello se i modem interni di Apple abilitassero le funzionalità cellulari su tutti i dispositivi di default. Tuttavia, ad oggi non si hanno conferme ufficiali in merito.