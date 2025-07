Apple perde Ruoming Pang: il capo dei modelli AI passa a Meta

Una scossa improvvisa scuote i vertici della tecnologia: Ruoming Pang, figura chiave nello sviluppo dei modelli AI di Apple, ha ufficialmente lasciato la casa di Cupertino per approdare in Meta, l’azienda guidata da Mark Zuckerberg. Questa mossa strategica rischia di compromettere ulteriormente la già precaria posizione di Apple nella sfida globale dell’intelligenza artificiale, evidenziando una fase di grande incertezza e di profonde trasformazioni nel settore.

La partenza di Ruoming Pang

La partenza di Ruoming Pang non è solo un avvicendamento di routine tra le grandi aziende tecnologiche, ma rappresenta un segnale d’allarme per la strategia futura di Apple. Pang era a capo del team responsabile dei pilastri tecnologici di Apple Intelligence e delle funzioni di AI integrate nei dispositivi, elementi su cui l’azienda aveva puntato per distinguersi dai competitor.

Ora, il suo know-how e la sua esperienza andranno ad arricchire il reparto di AI generativa di Meta, rafforzando un team già composto da alcuni dei migliori talenti del settore, tra cui ex membri di DeepMind, OpenAI e Safe Superintelligence.

Un tempismo molto critico

Il tempismo di questo trasferimento non poteva essere più critico per Apple. L’azienda sta attraversando una fase di rincorsa tecnologica, cercando di colmare il gap che la separa dai leader del settore come OpenAI, Anthropic e la stessa Meta. I modelli AI sviluppati internamente a Cupertino, infatti, hanno mostrato prestazioni inferiori rispetto ai rivali, alimentando voci secondo cui Apple starebbe valutando l’integrazione di soluzioni di terze parti per potenziare Siri nel prossimo aggiornamento.

Questo scenario mette in luce le difficoltà incontrate dall’azienda nel mantenere il passo con l’innovazione, proprio in un momento in cui il mercato e gli utenti chiedono progressi tangibili e funzionalità sempre più avanzate.

La prima serie di uscite?

Secondo fonti vicine all’azienda, l’uscita di Ruoming Pang potrebbe essere solo la prima di una serie di defezioni all’interno della divisione dedicata all’intelligenza artificiale di Apple, descritta da alcuni come “in difficoltà”. La sua competenza nella progettazione di modelli AI compatti ed efficienti per dispositivi mobili sarà ora a disposizione di Meta, che continua a investire in modo aggressivo nel reclutamento dei migliori professionisti del settore.

La strategia di Zuckerberg è chiara: rafforzare il proprio polo di AI generativa attraverso l’acquisizione di capitale umano d’eccellenza, consapevole che la partita dell’innovazione si gioca sulla qualità delle persone, prima ancora che sulle tecnologie.

Una perdita pesante

La perdita di Ruoming Pang non solo mette in discussione la capacità di Apple di guidare l’innovazione nei propri dispositivi, ma potrebbe anche aprire la strada a un esodo più ampio di talenti, con effetti a catena sulla capacità dell’azienda di sviluppare soluzioni proprietarie. In questo contesto, la scelta di Meta di puntare su una politica di assunzioni mirate e su investimenti massicci nella AI generativa appare vincente, consolidando la sua posizione di leadership e alterando gli equilibri del mercato tecnologico.