Apple Pay arriva su PS5: sarà possibile pagare scansionando il volto

Su PlayStation, grazie all’integrazione di Apple Pay, una nuova opzione di pagamento ora è disponibile per tutti gli utenti con dispositivi iOS. Questa innovazione rappresenta un significativo passo avanti verso la modernizzazione dell’esperienza utente offerta dal PS Store.

Gli utenti con iPhone o iPad aggiornati a iOS 18 o versioni successive possono ora completare i loro acquisti digitali in modo più sicuro e pratico. Il sistema è molto intuitivo: durante l’acquisto, la console genera un QR code che può essere scansionato con il dispositivo Apple. Una volta effettuata la scansione, l’utente viene reindirizzato a una pagina di pagamento dove, tramite autenticazione biometrica come Face ID o Touch ID, la transazione viene completata in pochi secondi.

Apple Pay su PS5: un'implementazione strategica

L’introduzione di Apple Pay risponde alla crescente esigenza di protezione dei dati personali nel contesto digitale. Grazie a questa soluzione, gli utenti non sono più obbligati a memorizzare le proprie informazioni bancarie sull’account PlayStation Network, riducendo così i rischi legati alla sicurezza e la macchinosità delle operazioni di pagamento direttamente dallo store della console. Questa novità rappresenta un passo avanti significativo verso una maggiore tutela della privacy e un’esperienza d’acquisto più fluida.

Questa implementazione si inserisce in un panorama più ampio di regolamentazione dei wallet digitali, che stanno gradualmente assumendo un ruolo simile ai reali servizi bancari tradizionali. Questa mossa potrebbe incentivare gli utenti a sfruttare maggiormente il PS Store, aumentando così il coinvolgimento e la fidelizzazione.

Un altro aspetto interessante riguarda le potenziali evoluzioni future. Sebbene al momento l’integrazione sia limitata a Apple Pay, non si esclude che Sony possa decidere di ampliare ulteriormente le opzioni di pagamento, includendo altre soluzioni come Google Pay. Questa espansione potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione di Sony nel mercato dei videogiochi, offrendo un’esperienza sempre più completa e al passo con le tendenze tecnologiche.