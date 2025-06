Apple nasconde una nuova suoneria in iOS 26: eccola

Sorpresa nascosta nel codice di iOS 26: una misteriosa nuova suoneria denominata "ReflectionAlt1 EncoreRemix" è stata individuata nella prima beta del sistema operativo, ma risulta inaccessibile agli utenti comuni. Questa scoperta ha suscitato grande curiosità nella comunità tecnologica, accendendo le speculazioni sul possibile utilizzo esclusivo per il futuro iPhone 17.

La nuova suoneria ReflectionAlt1 EncoreRemix

L'informazione è emersa grazie all'analisi approfondita del codice della versione beta da parte di esperti del settore. Il tutto è stato inizialmente condiviso dall'account X @8810cfw e successivamente confermato da ShrimpApplePro e Aaron Perris di MacRumors. La suoneria non è ancora attiva nella beta, ma è presente nel file system. Potrebbe essere un'esclusiva per iPhone 17, come ha scritto Aaron su X, alimentando ulteriormente le speculazioni.

iOS 26 has a glassy new ringtone called "ReflectionAlt1-EncoreRemix" It's not live yet in the beta but it is present in the filesystem. Perhaps an iPhone 17 exclusive? pic.twitter.com/TxEAz9Ro6F — Aaron (@aaronp613) June 20, 2025



La strategia di Apple sembra seguire un piano più ampio di differenziazione dei dispositivi. Non sarebbe la prima volta che l'azienda di Cupertino utilizza elementi sonori distintivi per caratterizzare le nuove generazioni di iPhone, creando così un'identità unica per ciascun modello. L'idea di associare una suoneria esclusiva al prossimo iPhone 17 potrebbe rappresentare un modo per enfatizzare ulteriormente l'esclusività del dispositivo.

iOS 26: suoneria personalizzata senza GarageBand

Parallelamente, iOS 26 introduce una significativa semplificazione nel processo di personalizzazione delle suonerie. Finalmente, gli utenti potranno impostare file audio come suonerie senza dover ricorrere a GarageBand, rispondendo a una richiesta di lunga data della community. Questa novità segna un importante passo avanti per Apple nel migliorare l'esperienza utente, rendendo il sistema operativo più intuitivo e versatile.

Il nuovo sistema operativo, atteso per settembre, promette inoltre numerosi altri miglioramenti. Tra questi, maggiori opzioni di personalizzazione della schermata di blocco e funzionalità innovative che potrebbero ridefinire l'interazione con i dispositivi Apple. Tuttavia, la presenza della misteriosa nuova suoneria nel codice di iOS 26 continua a essere un punto di grande interesse. Gli esperti si interrogano se questa rimarrà un privilegio esclusivo dei possessori del futuro iPhone 17 o se sarà resa disponibile per tutti gli utenti in una versione successiva del sistema operativo.