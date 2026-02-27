Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Apple Music si accende per Sanremo: 1 mese gratis e playlist esclusive

Laura Pausini e Achille Lauro hanno scelto quindici brani a testa per la loro playlist esclusiva "Il mio Sanremo".
Apple Music si accende per Sanremo: 1 mese gratis e playlist esclusive
Laura Pausini e Achille Lauro hanno scelto quindici brani a testa per la loro playlist esclusiva "Il mio Sanremo".
Federico Pisanu
Pubblicato il 27 feb 2026
Link copiato negli appunti

Ascoltare le canzoni di Sanremo 2026 da RaiPlay o YouTube non è propriamente comodo, per usare un eufemismo, tra blocchi pubblicitari e ricerche continue. La situazione cambia in modo drastico se ci si affida a un servizio di streaming musicale come Apple Music, dove la pubblicità è assente e si ha la più ampia libertà possibile in fatto di "skip" tra una canzone ed un'altra.

Apple Music che proprio in occasione della nuova edizione del Festival di Sanremo è disponibile gratis per 1 mese se ci si iscrive per la prima volta al servizio. Nel catalogo di oltre 100 milioni di brani sono incluse anche playlist esclusive riguardanti la kermesse sanremese, curate personalmente da Laura Pausini, co-conduttrice del Festival, e Achille Lauro, la cui esibizione sulle note di Perdutamente entra di diritto nella storia della 76^ edizione.

Pagina offerta Apple Music

apple music sanremo

Sanremo secondo Laura Pausini

L'esperienza di Apple Music è impreziosita non solo da uno dei cataloghi più nutriti in ambito musicale, ma anche dalle scelte specifiche fatte pensando al Festival della canzone italiana. Se si è fan di Laura Pausini o di Achille Lauro, ad esempio, non si potrà fare a meno di ascoltare le loro rispettive playlist, che vanno ad aggiungere un ulteriore tocco di glamour all'ultima edizione condotta da Carlo Conti.

Ecco i brani scelti dalla Pausini per la sua playlist "Il mio Sanremo":

  • Non Amarmi (Aleandro Baldi e Francesca Alotta)
  • Vattene amore (Mietta feat. Amedeo Minghi)
  • Stiamo come stiamo (Loredana Bertè feat. Mia Martini)
  • Io Come Farò (Ornella Vanoni)
  • Quando Nasce Un Amore (Anna Oxa)
  • Voce (Madame)
  • Zitti e Buoni (Maneskin)
  • Vita spericolata (Vasco Rossi)
  • Cenere (Lazza)
  • Una Storia Importante (Eros Ramazzotti)
  • Non so più a chi credere (Biagio Antonacci)
  • Due Vite (Marco Mengoni)
  • Bambini (Paola Turci)
  • Cinque Giorni (Michele Zarrillo)
  • E poi (Giorgia)
Pagina offerta Apple Music

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Hera offre 60 euro di bonus digitale su Luce e Gas ai clienti Hybrid Special
Tech

Hera offre 60 euro di bonus digitale su Luce e Gas ai clienti Hybrid Special
Amazon Music Unlimited è in sconto del 30% per i primi 3 mesi
Tech

Amazon Music Unlimited è in sconto del 30% per i primi 3 mesi
Apple TV al posto di Sanremo 2026: i primi 7 giorni sono gratis
Tech

Apple TV al posto di Sanremo 2026: i primi 7 giorni sono gratis
Kena Mobile a 5,99 euro al mese con 300 giga in 5G su rete TIM
Tech

Kena Mobile a 5,99 euro al mese con 300 giga in 5G su rete TIM