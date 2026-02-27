Apple Music si accende per Sanremo: 1 mese gratis e playlist esclusive

Ascoltare le canzoni di Sanremo 2026 da RaiPlay o YouTube non è propriamente comodo, per usare un eufemismo, tra blocchi pubblicitari e ricerche continue. La situazione cambia in modo drastico se ci si affida a un servizio di streaming musicale come Apple Music, dove la pubblicità è assente e si ha la più ampia libertà possibile in fatto di "skip" tra una canzone ed un'altra.

Apple Music che proprio in occasione della nuova edizione del Festival di Sanremo è disponibile gratis per 1 mese se ci si iscrive per la prima volta al servizio. Nel catalogo di oltre 100 milioni di brani sono incluse anche playlist esclusive riguardanti la kermesse sanremese, curate personalmente da Laura Pausini, co-conduttrice del Festival, e Achille Lauro, la cui esibizione sulle note di Perdutamente entra di diritto nella storia della 76^ edizione.

Sanremo secondo Laura Pausini

L'esperienza di Apple Music è impreziosita non solo da uno dei cataloghi più nutriti in ambito musicale, ma anche dalle scelte specifiche fatte pensando al Festival della canzone italiana. Se si è fan di Laura Pausini o di Achille Lauro, ad esempio, non si potrà fare a meno di ascoltare le loro rispettive playlist, che vanno ad aggiungere un ulteriore tocco di glamour all'ultima edizione condotta da Carlo Conti.

Ecco i brani scelti dalla Pausini per la sua playlist "Il mio Sanremo":

Non Amarmi (Aleandro Baldi e Francesca Alotta)

Vattene amore (Mietta feat. Amedeo Minghi)

Stiamo come stiamo (Loredana Bertè feat. Mia Martini)

Io Come Farò (Ornella Vanoni)

Quando Nasce Un Amore (Anna Oxa)

Voce (Madame)

Zitti e Buoni (Maneskin)

Vita spericolata (Vasco Rossi)

Cenere (Lazza)

Una Storia Importante (Eros Ramazzotti)

Non so più a chi credere (Biagio Antonacci)

Due Vite (Marco Mengoni)

Bambini (Paola Turci)

Cinque Giorni (Michele Zarrillo)

E poi (Giorgia)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.