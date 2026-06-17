Apple Music regala fino a 3 mesi: come sbloccare l'offerta per l'estate

Apple Music rilancia la sua offensiva volta a conquistare nuovi ascoltatori in un mercato di musica in streaming sempre più competitivo. Con la promozione attuale puoi infatti avere un mese completamente gratuito se non hai mai provato il servizio e senza impegno. L'occasione grossa arriva invece se hai appena acquistato un hardware della mela morsicata: in quel caso, se hai da poco attivato un nuovo iPhone, iPad, Mac, un paio di AirPods o un altro dispositivo idoneo, i mesi di prova gratuita diventano ben 3.

In entrambi i casi, avrai accesso a uno sconfinato catalogo di oltre 100 milioni di canzoni, senza interruzioni pubblicitarie e scaricabili per l'ascolto offline quando sei in aereo o vuoi risparmiare giga sullo smartphone. La resa acustica è da top della categoria con supporto all'Audio Spaziale con Dolby Atmos, una tecnologia che ti circonda creando un palcoscenico sonoro tridimensionale, e soprattutto alla risoluzione Lossless, che restituisce i brani con la stessa qualità di come sono stati registrati in studio.

Esperienza che viene arricchita da un lavoro certosino di cura editoriale, con migliaia di playlist selezionate da esperti e contenuti esclusivi come stazioni radio in diretta e interviste agli artisti. L'app di Apple Music non è disponibile solo su dispositivi Apple, ma è compatibile anche con l'ecosistema Android, PC Windows, ecosistemi multi-stanza come Sonos e le principali Smart TV.

L'offerta si rinnoverà automaticamente a pagamento a 10,99 euro al mese al termine del periodo promozionale, a meno che tu non decida di disdire prima del rinnovo senza impegno. Se sei uno studente, l'abbonamento sarà a 5,99 euro al mese e potrai persino avere accesso gratuito ad Apple TV, la piattaforma di film e serie TV di successo Apple Original.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.