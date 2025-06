Apple Music: ottieni 1 mese gratuito e tutta la musica che ami per la tua estate

L’estate è fatta per essere vissuta al ritmo delle tue canzoni preferite, e con Apple Music puoi farlo senza limiti. La piattaforma ti regala un mese intero per scoprire e ascoltare tutte le tue hit del momento (e i classici senza tempo!), che tu sia in viaggio o a rilassarti in spiaggia.

Attenzione però: per ottenere questo mese di prova gratuita dovrai fare un piccolo passo. Accedi al sito ufficiale di Apple Music e segui la procedura: bastano pochi clic per immergerti in un mondo di musica sempre nuova e aggiornata. Non lasciarti sfuggire quest’occasione - soprattutto perché il catalogo di Apple Music è tra i più ricchi e completi che puoi trovare online.

Come attivare la prova gratuita

È davvero semplice: vai sul sito di Apple Music e clicca su “Prova Gratis”. In un attimo avrai accesso a milioni di brani e podcast in qualità audio top, perfetti per accompagnarti in ogni avventura estiva. Dopo il primo mese gratuito, l’abbonamento costa 10,99€ al mese – ma se sei uno studente universitario, la musica e i contenuti di Apple TV+ li avrai a soli 5,99€.

Curioso di sapere cosa potresti ascoltare? Il nuovo album di Elodie, il singolo fresco fresco di Fedez in collaborazione con Clara, e i brani da solista di Damiano David, la voce dei Måneskin. E questi sono solo alcuni dei tesori che ti aspettano. Ora non ti resta che fare un piccolo passo: se hai già un Apple ID, inserisci la tua email e inizia subito a esplorare. Se invece sei nuovo nell’universo Apple, crea un account in pochi minuti. Non lasciarti sfuggire questa promo: l’estate non aspetta nessuno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.