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Apple Music, offerta limitata: prova 3 mesi a 1,99 euro al mese

Con meno di 6 euro si ha accesso liberamente a tutta la propria musica preferita fino alla fine del mese di agosto.
Apple Music, offerta limitata: prova 3 mesi a 1,99 euro al mese
Con meno di 6 euro si ha accesso liberamente a tutta la propria musica preferita fino alla fine del mese di agosto.
Federico Pisanu
Pubblicato il 28 mag 2026
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Apple Music, il servizio di streaming musicale dell'azienda di Cupertino, è in questi giorni in offerta: i nuovi utenti, cioè tutti coloro che non hanno mai sottoscritto un abbonamento, possono beneficiare di una prova di 3 mesi a 1,99 euro al mese. Di solito il prezzo dell'abbonamento Individuale è pari a 10,99 euro.

Con Apple Music gli appassionati di musica hanno libero accesso a un catalogo con oltre 100 milioni di brani, senza interruzioni pubblicitarie e la possibilità di effettuare "salti" illimitati tra una canzone e l'altra. Inoltre, gli abbonati possono ascoltare la loro musica preferita anche offline, senza cioè il bisogno di essere connessi a una rete Internet.

Pagina offerta Apple Music

L'offerta per tutta l'estate

Con meno di 6 euro, dunque, è possibile avere accesso a tutta la musica che si desidera nei mesi di giugno, luglio e agosto, quando invece normalmente sono richiesti quasi 11 euro per un singolo mese. Non è difficile capire il motivo per cui quella di Apple Music sia una delle offerte più interessanti per gli amanti dei tormentoni estivi, che già da un paio di settimane hanno iniziato a risuonare nelle principali stazioni radio del Bel Paese.

A dare il là sono state Serena Brancale, Levante e Delia con la loro Al mio paese, per poi proseguire con Ultimo - sua la ballad del momento, Romantica - e il gruppo dei Pinguini Tattici Nucleari, che hanno di nuovo risposto presente all'appello dell'estate 2026 con l'originale Sorry Scusa Lo Siento. Guardando poi al mondo social, riflettori accesi su Le Ragazze, il nuovo singolo di Clara che segna anche il ritorno in grande stile di Sangiovanni, di cui si erano perse le tracce in seguito alla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo e che sta già facendo sognare le tantissime fan dell'ex vincitore di Amici.

Pagina offerta Apple Music

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