Apple Music ha intervistato Kendrick Lamar prima del Super Bowl

Giovedì 6 febbraio si è tenuta l'attesa conferenza stampa del Super Bowl di Apple Music. Protagonista assoluto Kendrick Lamar, che nel fine settimana salirà su uno dei palchi più ambiti dagli artisti, quello dell'halftime show del Super Bowl.

Di fronte ad Ebro Darden e Nadeska, il rapper statunitense ha affrontato diversi temi, parlando anche del suo sesto album in studio, GNX, che ha segnato di fatto un ritorno alle origini per l'artista di Compton. Kendrick ha ribadito il suo desiderio di tornare ai "rap duri e i bit che spaccano", allontanandosi notevolmente dalle atmosfere di Mr. Morale, fin qui il suo disco più intimo.

Non poteva poi mancare una domanda sul suo prossimo spettacolo per l'Halftime Show del Super Bowl. Come piccola anticipazione, l'artista ha voluto consegnare agli intervistatori la parola chiave storytelling, ribadendo come gli piaccia "far ascoltare alle persone la musica, ma anche farle riflettere".

Sappiamo anche che al Super Bowl sarà insieme a SZA, la cantautrice R&B statunitense che lo accompagnerà durante il Grand National Tour negli stadi di tutti gli Stati Uniti d'America.

In concerto, va da sé, non mancherà di certo Not Like Us, il brano che ha permesso a Kendrick Lamar di fare di nuovo incetta di Grammy domenica sera, grazie ai riconoscimenti di registrazione e canzone dell'anno. Nel corso dell'intervista, il rapper ha mostrato tutto il proprio orgoglio per aver riportato il genere rap in primo piano.

