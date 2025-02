Apple Music gratis per un mese: scopri come attivarlo ora

Chi non ha mai provato Apple Music ha la possibilità di ascoltare milioni di brani gratis per un mese intero, senza alcun costo iniziale. Questa opportunità è valida sia per chi si iscrive per la prima volta al servizio di streaming musicale di Apple, sia per chi sceglie di attivare un abbonamento Apple One, il pacchetto che racchiude Apple Music e altri servizi Apple in un’unica soluzione. Per attivare la prova gratis di un mese basta andare sul sito di Apple Music.

Tutti i vantaggi di Apple Music e le promozioni attive

Apple Music offre un catalogo di oltre 100 milioni di brani, disponibili senza interruzioni pubblicitarie e con qualità audio elevata grazie alla tecnologia lossless e audio spaziale. Oltre alla vastissima selezione musicale, il servizio include concerti in esclusiva, interviste con gli artisti e playlist curate dagli esperti, rendendolo una delle piattaforme più complete per gli amanti della musica.

L’offerta per i nuovi utenti permette di provare Apple Music gratis per un mese, con l’abbonamento che poi passa a 10,99€ al mese salvo disdetta. Anche Apple One, che include Apple Music e altri servizi Apple, prevede un mese di prova gratuita per chi lo attiva per la prima volta. Per gli studenti, oltre alla possibilità di ascoltare musica senza pubblicità, è disponibile l’accesso gratuito per un mese ad Apple TV+, permettendo di godere di contenuti esclusivi e produzioni originali. E il prezzo in questo caso è ancora più vantaggioso: solo 5,99€ al mese.

In più, acquistando un dispositivo idoneo Apple, come iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods o HomePod, è possibile ottenere fino a tre mesi gratuiti di Apple Music. Per riscattare la promozione basta accedere al sito ufficiale di Apple Music e attivare la propria prova gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.