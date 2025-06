Apple Music gratis per 30 giorni: la musica perfetta per le tue ferie

Sia sotto l’ombrellone che in viaggio con gli amici, la musica giusta può trasformare ogni attimo in un ricordo speciale. Apple Music ti regala un mese gratuito per portare ovunque la tua playlist dell’estate: dalle hit più calde del momento ai grandi classici che non stancano mai.

Attiva subito la tua estate musicale

La procedura è semplice: ti basta andare sul sito ufficiale di Apple Music, cliccare su “Prova Gratis” e il gioco è fatto. In pochi istanti potrai immergerti in milioni di brani e podcast, tutti in altissima qualità audio, perfetti per accompagnarti in ogni avventura estiva. Durante il mese di prova non hai vincoli: ascolti tutto ciò che vuoi, quando vuoi, senza pubblicità. Con Apple Music, non importa se sei in montagna con poca rete o stai volando verso la tua prossima meta: puoi scaricare i tuoi album preferiti e ascoltarli offline. Ideale per le giornate in spiaggia o in mezzo alla natura, dove la connessione scarseggia ma la voglia di musica resta altissima.

Dopo il primo mese gratuito, l’abbonamento costa 10,99€ al mese, ma se sei uno studente universitario puoi goderti Apple Music + Apple TV+ a soli 5,99€. Musica e serie tv per accompagnarti non solo d’estate, ma tutto l’anno. In questo momento su Apple Music puoi ascoltare il nuovo singolo di Fedez e Clara, il disco da solista di Damiano David, oppure lasciarti travolgere dall’energia dell’ultima fatica di Elodie. E queste sono solo alcune delle novità da mettere subito in playlist. Bastano pochi clic e l’estate prende il tuo suono. Vai su Apple Music, attiva la prova gratuita e lascia che la tua estate abbia la colonna sonora che merita.

