Apple Music gratis per 3 mesi: scopri la piattaforma senza pagare un cent

Apple Music si conferma una delle scelte più interessanti per chi cerca un modo evoluto, ricco e personalizzato di vivere la musica ogni giorno. Con oltre 100 milioni di brani, contenuti originali, modalità karaoke e suggerimenti su misura, la piattaforma si rivolge a un pubblico ampio: dai creativi agli studenti, da chi ama i concerti live a chi semplicemente vuole accompagnare ogni momento con la giusta colonna sonora.

Se hai appena acquistato un nuovo iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, HomePod o cuffie Beats idonee, puoi attivare tre mesi gratis. L’offerta è dedicata ai nuovi abbonati e consente di iniziare subito a esplorare l’intero catalogo, senza costi iniziali. Puoi attivarla direttamente sul sito ufficiale di Apple Music.

Un’esperienza audio di nuova generazione: prova Apple Music gratuitamente

Al centro di Apple Music c'è la qualità del suono, grazie a strumenti per un ascolto immersivo e senza interruzioni. In primis, l'audio spaziale con Dolby Atmos, per un effetto tridimensionale che avvolge l’ascoltatore. Poi c'è la qualità lossless fino a 24 bit/192 kHz, per una resa fedele alla registrazione originale.

Ecco come attivare la prova gratuita:

Configura o abbina il dispositivo al tuo account Apple; Apri Apple Music su iPhone, iPad, Mac o Apple TV; Accetta l’offerta che comparirà automaticamente.

La promozione è disponibile per un periodo limitato e può essere attivata entro tre mesi dalla configurazione del dispositivo. La piattaforma in questione è accessibile da un’ampia gamma di dispositivi: oltre all’ecosistema dell'azienda di Cupertino, è disponibile anche su Android, PC, console, smart TV e dispositivi con Alexa o Google Assistant. Inoltre, grazie alla modalità offline, puoi scaricare le tue canzoni preferite e ascoltarle anche senza connessione.

Oltre ai nuovi brani e alle playlist personalizzate, mette a disposizione eventi live, programmi originali, interviste e una radio attiva 24 ore su 24, con protagonisti del panorama musicale internazionale. Tra i contenuti più apprezzati c’è Apple Music Live, che raccoglie performance esclusive disponibili in streaming on demand.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.