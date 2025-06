Apple Music gratis per 1 mese: attivalo prima delle vacanze e risparmia

Le vacanze estive si avvicinano e con loro arriva anche la voglia di staccare la spina, partire e rilassarsi. Ma perché non farlo con intelligenza, sfruttando una delle offerte più furbe del momento? Attiva gratuitamente Apple Music per 1 mese.

Nessun costo nascosto, nessun vincolo, solo musica di altissima qualità a portata di orecchio, ovunque tu sia.

Musica gratis per la tua estate: prova Apple Music per 30 giorni

Attivare la prova gratuita è semplicissimo: ti basta avere un ID Apple, cliccare su “prova gratis” e sei subito dentro. Durante il mese gratuito puoi ascoltare tutto, dai tuoi brani preferiti ai podcast più seguiti, passando per le ultime novità discografiche. In queste settimane, ad esempio, Apple Music propone in esclusiva l'album ufficiale del film F1 con Brad Pitt, il nuovo progetto “Decrescendo” di Rkomi, l’EP di Trigno “A un passo da me” e anche il live “Ultimo Stadi 2024” che sta già facendo impazzire i fan.

È l’occasione perfetta per creare la tua colonna sonora estiva, da ascoltare in auto durante un viaggio on the road, in cuffia mentre ti godi il tramonto in spiaggia o in modalità offline mentre sei in volo. E se alla fine del mese gratuito decidi di continuare, potrai farlo a 10,99€ al mese, oppure a soli 5,99€ se sei uno studente – con l’accesso incluso ad Apple TV+. Ma il vero vantaggio è tutto qui: puoi provare tutto senza pagare nulla, con la libertà di decidere più avanti se fa per te o meno. Quindi perché non usare un pizzico di furbizia e attivarlo proprio adesso, prima di partire? È il modo più intelligente per portare sempre con te la musica che ami, senza stress, senza interruzioni e senza spese. Clicca qui per attivare Apple Music gratis per un mese e goditi un’estate tutta da ascoltare. Il momento migliore per iniziare… è prima di partire.

