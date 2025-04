Apple Music gratis fino a 3 mesi: tutti i modi per accedere alla promo

Per accedere gratis ad Apple Music ci sono due opzioni da considerare. Entrambe permettono l'accesso alla piattaforma di streaming solo per un breve periodo (per un mese oppure per tre mesi) come previsto dalle caratteristiche delle promo messe a disposizione da Apple ai suoi utenti. Non si tratta di trucchi o stratagemmi particolari.

Per poter ascoltare tutti i contenuti presenti su Apple Music è possibile attivare la prova gratuita di un mese (c'è anche la possibilità di attivare un mese gratis di Apple One che include Apple Music) oppure, in alternativa, richiedere i 3 mesi gratis che Apple mette a disposizione degli utenti che hanno acquistato di recente un nuovo dispositivo Apple oppure Beats.

Per verificare se il proprio account può accedere a una delle due promo basta visitare il sito o l'app di Apple Music, premendo sul box riportato qui di sotto.

La procedura per ottenere 3 mesi gratis di Apple Music

Una volta acquistato un dispositivo compatibile sarà facile ottenere 3 mesi gratis di Apple Music. La promozione può essere richiesta entro 90 giorni dall'attivazione del dispositivo (o dal primo accoppiamento via Bluetooth per i dispositivi audio).

La procedura da seguire dipende dal tipo di dispositivo. Con un iPhone, un iPad, un Mac oppure una Apple TV, ad esempio, basta accedere all'app di Apple Music dal nuovo dispositivo per riscattare la promozione.

Con un Apple Watch, invece, è sufficiente accedere all'app di Apple Music dall'iPhone accoppiato allo smartwatch (è necessario che lo smartphone sia aggiornato all'ultima versione disponibile) e poi richiedere la promo.

Con AirPods, HomePod, cuffie o altoparlanti Beats (Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds), invece, la procedura è un po' diversa.

In questo caso, infatti, bisogna accoppiare il dispositivo a un iPhone o a un iPad e poi accedere all'app di Apple Music dal dispositivo a cui il nuovo dispositivo audio è stato accoppiato. La promozione potrebbe non essere disponibile per chi ha in passato usufruito di promo simili.

Per verificare la disponibilità dell'offerta per il proprio account Apple basta seguire il link qui di sotto.

