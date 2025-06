Apple Music gratis: come ottenere fino a 3 mesi di abbonamento a costo zero

Apple Music consente di ascoltare in streaming e senza pubblicità milioni di brani, con un'esperienza completa e un audio di alta qualità. Per accedere al servizio è necessario attivare un abbonamento da 10,99 euro al mese oppure attivare uno dei piani Apple One.

Usare Apple Music gratis è possibile: per i nuovi utenti, infatti, c'è un mese di prova gratuita, senza alcun obbligo di rinnovo. Per chi ha acquistato un nuovo prodotto Apple di recente, inoltre, c'è la possibilità di ottenere 3 mesi gratis.

Per verificare la disponibilità di una di queste due promo per il proprio account Apple basta accedere ad Apple Music tramite il link riportato qui di sotto.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Music

La promozione, valida fino al 30 settembre 2025, è accessibile a tutti gli utenti che hanno acquistato un nuovo prodotto a scelta tra:

iPhone

iPad

Apple Watch

Mac

Apple TV

un prodotto della seguente lista: AirPods (2a e 3a generazione), AirPods Pro (1a e 2a generazione), AirPods Max, HomePod mini, HomePod (1a e 2a generazione), Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds

Ci sono 90 giorni di tempo dall'attivazione del dispositivo per poter richiedere la promo.

Per farlo è necessario seguire la procedura descritta di seguito:

accedere direttamente all'app di Apple Music dal dispositivo acquistato (co n iPhone, iPad, Mac e Apple TV )

dal dispositivo acquistato (co ) accedere all' app di Apple Music dell'iPhone abbinato al nuovo Apple Watch

al nuovo accedere all'app di Apple Music dell'iPhone o dell'iPad a cui è stato abbinato uno degli altri dispositivi (AirPods, HomePod e prodotto Beats)

La promo potrebbe non essere disponibile per chi ha già usufruito in passato di promozioni analoghe. È sempre necessario installare l'ultima versione del sistema operativo e dell'app di Apple Music per ottenere la promo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.