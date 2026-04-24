Apple Music: ecco le 5 prove gratuite a cui è possibile accedere oggi

Apple Music rientra nella lista dei migliori servizi di streaming musicale disponibili sul mercato, forte di un catalogo da oltre 100 milioni di brani, l’assenza di pubblicità e contenuti speciali come concerti live e interviste esclusive. A tutto questo si aggiunge poi la possibilità di provare gratis il servizio fino a tre mesi.

In totale sono cinque le prove gratuite concesse da Apple a coloro che si iscrivono per la prima volta al suo servizio. Ecco un breve riepilogo:

Nuovi dispositivi

Nuovi abbonamenti

Piano Studenti

Piano Famiglia

Apple One

Tutte le prove gratuite

La prova gratuita più lunga è riservata alle persone che acquistano un nuovo dispositivo Apple: per loro la casa di Cupertino regala 3 mesi gratis di Apple Music, con accesso all’intero catalogo e a tutte le funzioni previste dalla piattaforma streaming musicale statunitense.

Tutti i nuovi abbonamenti hanno inoltre la possibilità di provare gratuitamente il servizio per 1 mese, per poi scegliere se rinnovare o meno al termine del periodo di prova. Il rinnovo del piano individuale è fissato a 10,99 euro al mese e non prevede vincoli.

C’è un’offerta anche per gli studenti: 1 mese di Apple Music e Apple TV gratis, in seguito il piano si rinnova a 5,99 euro al mese. Tra le note presenti nella piattaforma, Apple specifica che la promozione è riservata soltanto agli studenti universitari.

Un periodo di un mese gratuito è destinato anche a chi sceglie il piano Famiglia, lo speciale abbonamento che consente di condividere Apple Music con altre cinque persone. Al termine del periodo di prova il piano si rinnova a 16,99 euro al mese.

Infine, Apple Music rientra tra i cinque servizi inclusi nel pacchetto Apple One: i nuovi abbonati hanno diritto a un periodo di prova gratuita di un 1 mese, con prezzi a partire da 19,95 euro al mese.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.