Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Apple Music: ecco le 5 prove gratuite a cui è possibile accedere oggi

Tutte i modi per provare gratuitamente il servizio streaming musicale di Apple con più di 100 milioni di brani.
Apple Music: ecco le 5 prove gratuite a cui è possibile accedere oggi
Tutte i modi per provare gratuitamente il servizio streaming musicale di Apple con più di 100 milioni di brani.
Federico Pisanu
Pubblicato il 24 apr 2026
Link copiato negli appunti

Apple Music rientra nella lista dei migliori servizi di streaming musicale disponibili sul mercato, forte di un catalogo da oltre 100 milioni di brani, l’assenza di pubblicità e contenuti speciali come concerti live e interviste esclusive. A tutto questo si aggiunge poi la possibilità di provare gratis il servizio fino a tre mesi.

In totale sono cinque le prove gratuite concesse da Apple a coloro che si iscrivono per la prima volta al suo servizio. Ecco un breve riepilogo:

  • Nuovi dispositivi
  • Nuovi abbonamenti
  • Piano Studenti
  • Piano Famiglia
  • Apple One
Pagina offerte Apple Music

apple music gratis

Tutte le prove gratuite

La prova gratuita più lunga è riservata alle persone che acquistano un nuovo dispositivo Apple: per loro la casa di Cupertino regala 3 mesi gratis di Apple Music, con accesso all’intero catalogo e a tutte le funzioni previste dalla piattaforma streaming musicale statunitense.

Tutti i nuovi abbonamenti hanno inoltre la possibilità di provare gratuitamente il servizio per 1 mese, per poi scegliere se rinnovare o meno al termine del periodo di prova. Il rinnovo del piano individuale è fissato a 10,99 euro al mese e non prevede vincoli.

C’è un’offerta anche per gli studenti: 1 mese di Apple Music e Apple TV gratis, in seguito il piano si rinnova a 5,99 euro al mese. Tra le note presenti nella piattaforma, Apple specifica che la promozione è riservata soltanto agli studenti universitari.

Un periodo di un mese gratuito è destinato anche a chi sceglie il piano Famiglia, lo speciale abbonamento che consente di condividere Apple Music con altre cinque persone. Al termine del periodo di prova il piano si rinnova a 16,99 euro al mese.

Infine, Apple Music rientra tra i cinque servizi inclusi nel pacchetto Apple One: i nuovi abbonati hanno diritto a un periodo di prova gratuita di un 1 mese, con prezzi a partire da 19,95 euro al mese.

Pagina offerte Apple Music

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Serie A, 34^ giornata: gli orari delle partite e i telecronisti DAZN
Tech

Serie A, 34^ giornata: gli orari delle partite e i telecronisti DAZN
Il piano a vita di Babbel è in offerta per la Giornata della Terra
Tech

Il piano a vita di Babbel è in offerta per la Giornata della Terra
Da Octopus netto calo per luce e gas: le nuove tariffe fino al 29 aprile
Tech

Da Octopus netto calo per luce e gas: le nuove tariffe fino al 29 aprile
eSIM Saily Ultra: internet senza limiti all'estero con sconto del 10%
Tech

eSIM Saily Ultra: internet senza limiti all'estero con sconto del 10%